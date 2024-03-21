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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان ٢٠٢٤.. dmc تعلن مواعيد عرض مسلسل فراولة لنيللي كريم

فراولة
فراولة

نشرت قناة دي ام سي بوستر جديد لمسلسل فراولة للنجمة نيللي كريم معلنة عن مواعيد عرض المسلسل على شاشتها في النصف الثاني من شهر رمضان. 

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وكتبت عبر صفحتها بموقع فيسبوك واكس وانستجرام:"انتظروا مسلسل فراولة لـ النجمة نيللي كريم فقط وحصريآ علي شاشة dmc بدا من 16 رمضان الساعة 07:45 مساء دراما المتحدة".
 

قصة مسلسل فراولة

 تجسد نيللي كريم دور فراولة فتاة فقيرة والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم يتغير حياتها إلي حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها من الفقر حيث نالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في أحدي الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكن نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلي قطار الانفلونسر المشهور علي السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت علي عقول متابعيها ليعيشون وهم الأحلام.

أبطال مسلسل فراولة

مسلسل فراولة عمل درامي كوميدي لايت من بطولة الفنانة نيللى كريم ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن وهما:"شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى"، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

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