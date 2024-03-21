الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

موعد إعادة الحلقة 10 من مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي

حق عرب
حق عرب

يواصل صناع مسلسل حق عرب تصوير أحداث المشاهد الأخيرة هذه الفترة، ليكون من أوائل الأعمال طويلة الحلقات التي ينتهي صناعها من التصوير قبل النصف الأول من الشهر الجاري. 
 

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مسلسل حق عرب مواعيد إعادة الحلقة 10

وتعرض إعادة مسلسل حق عرب الحلقة 10 على قناة ON في تمام 11:15 صباحا، وتُعرض على قناة ON Drama في تمام الساعة 12 مساءً، وتكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً، كما يعرض بالتزامن على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل حق عرب تفاصيل احداث الحلقة 10

وشهدت الحلقة العاشرة من العمل الكثير من التفاصيل التي كان أبرزها ذهاب رباح أبو الدهب لمنزل حنان الغرباوي لطلب يدها للزواج مرة أخرى، لكن في هذه المرة طلب من زوجة أبيها الزواج من حنان ولكن في السر خوفًا من اتساخ اسمه بسمعتها، وشهدت الحلقة انتحار حنان بعدما رفض السويركي العودة لها مرة أخرى.

مسلسل حق عرب موعد عرض الحلقة 11

تعرض الحلقة الـ11 من مسلسل حق عرب في تمام الساعة العاشرة على قناة أون دراما وتعرض بعد ذلك على فضائية أون بالثانية عشر صباحا.

مسلسل حق عرب قنوات عرض الحلقة الحادية عشر

يعرض مسلسل حق عرب على قناة أون دراما، في تمام الساعة التاسعة مساء، والساعة الثانية عشر منتصف الليل، على قناة أون، ومنصة واتش ات.

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قصة مسلسل حق عرب

تدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

ابطال مسلسل حق عرب

المسلسل من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج المخرج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

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