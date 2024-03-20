الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل حق عرب الحلقة 10.. على السويركي لوالدته: "عرب" دمر حياتي

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب الحلقة 10..  حوار حاد يدور بين شقيق العوضي ووالدتهما “سلوى عثمان”، حيث أكد “علي” أن عائلة الفتاة التي أراد خطبتها رفضته بسبب السجل الإجرامي لشقيقه “عرب”.

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ويؤكد “على” أن شقيقه “عرب” خرب حياته وأنه بمثابة لعنة تلاحقه ولا يستطيع التخلص منها، لتدخل والدتهما في نوبة بكاء وتتمنى له التوفيق بعيدا عنهم.

 

قصة مسلسل حق عرب الحلقة العاشرة


تدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب


يعرض مسلسل حق عرب على قناة أون دراما، في تمام الساعة التاسعة مساء، والساعة الثانية عشرة منتصف الليل، على قناة أون، ومنصة واتش ات.

أبطال مسلسل حق عرب


المسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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