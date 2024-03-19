الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دينا فؤاد: الحلقات القادمة من "حق عرب" تشهد تطورات سريعة

دينا فؤاد فى مسلسل
دينا فؤاد فى مسلسل حق عرب

عبرت الفنانة دينا فؤاد عن سعادتها بردود الأفعال التي شهدتها أحداث مسلسل حق عرب، وخاصة حول شخصيتها خلال العمل الرمضاني الجاري عرضه على قناة أون وأون دراما.

 

وأشارت دينا في تصريح خاص لـ"الدستور"، إلى أن الحلقات المقبلة سوف تشهد تطورات عديدة على مستوى أحداث شخصيتها وتطورها، لافتة إلى أن حنان سوف تتعرض لمفاجأة شديدة خلال الحلقات المقبلة ستدخلها في صدمة كبيرة للغاية.
وأكدت فؤاد، أن العمل يشهد تفاصيل ممتعة خلال أيام تصويره وهو ما جعل جميع الفنانين سعداء ويقدمون كل ما يملكون من تفاصيل فنية ليخرج العمل على أفضل شكل ممكن.


تفاصيل الحلقة الثامنة


وشهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل حق عرب، ظهور شقيقة حسنية التايه، والتي قتلتها وفاء عامر، لتذهب إلى منزلها لتهددها بمعرفتها لسر أن عرب السويركي هو ابن عبدربه "رياض الخولي" وليس جلال السويركي.
كما شهدت الحلقة طلب شقيقة حسنية الداية، من صباح "وفاء عامر"، 100 ألف جنيه شهريًا، وأن تسكن بجانبها كخادمة للاطمئنان من أنها لن تغدر بها وتقتلها مثلما فعلت مع شقيقتها حسنية الداية.


قصة مسلسل حق عرب


وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.


أبطال مسلسل حق عرب


والمسلسل من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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