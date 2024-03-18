مسلسل حق عرب الحلقةُ 8.. "دينا فؤاد" تخطف القلوب بشخصية حنان

مسلسلات رمضان 2024..

بمهارة تمثيلية شديدة وبتفاصيل مهنية ذات جودة مرتفعة، استطاعت الفنانة دينا فؤاد ان تخطف أعين الجمهور وقلوبهم بشخصيتها الجديدة حنان التي امتزجت روحها بين الجانب الكوميدي والتراجيدي، لتستحوذ منذ الحلقات الأولى لأحداث مسلسلها الرمضاني الجديد حق عرب على قدر كبير من الاهتمام الجماهيري الذي وضعها في منطقة تمثيلية مميزة في الماراثون الرمضاني الجاري.

دينا فؤاد تتفوق في التراجيديا والكوميديا

في تفاصيل الشخصية التي تقدمها دينا فؤاد في العمل الجديد، تميزت بالكثير من الجوانب التي أظهرت فنا محترما وجيد القيمة، فهي الفتاة المغلوبة على أمرها بسبب أفعال زوجة والدها التي تحاول طوال الوقت أن تجتذب أكبر قدر من المال نتيجة أرغمها على العمل غير المشروع، وهو ما يضع شخصية حنان في مأزق كبير يظهر على ملامحها الممزوجة طوال الوقت بين الفرح والتعاسة أملا في الوصول لطريق الصلاح وابتعادها عن تفاصيل الشر التي تأتيها من وفاء مكي التي تجسد شخصية زوجة أبيها، فملامح حنان المتعطشة للفرحة يكسو عليها طويلا حالة الحزن الشديدة بسبب تلك الأفعال، لتخرج لنا مزيجا فنيا محترما يبرز مدى تطورها تمثيليا بشكل متميز...

مشاهد دينا فؤاد في مسلسل حق عرب

مشاهد فؤاد في جانبها الآخر، حصلت عليها على إشادات كبيرة، وخاصة التي تجمعها بحبيبها ورمز الحياة المستقبلية السعيدة بالنسبالها مع عرب السويركي الشخصية التي يقدمها أحمد العوضي بطل العمل، اتجهت إلى طابع مغاير عن التفاصيل الحياتية المرة لحنان، فتظهر خلالها بشكل مغاير تحقق خلاله النظرة التفأولية عبر استشعار حدوث تغير في حياته المضطربة، لتأتي بطابع سعيد على سجيتها دون أي مشاكل، وهو ما يخرج تلك المشاهد بشكل به الكثير من الكوميديا التي لم تكن مكتوبة بهذه الطريقة في السيناريو من البداية، لكن تقمص فؤاد للشخصية جعلها تظهر على هذا النحو الجيد بتفاصيله المميزة.

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