الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. مشاهد أكشن "عرب السويركي ترند "فيسبوك"

احمد العوضي
احمد العوضي

استطاع الفنان احمد العوضي ان يجد لنفسه مقعدا بين كبار النجوم في دراما رمضان 2024، وذلك بعدما تصدر مواقع البحث الشهيرة بالسوشيال ميديا حيث ظهر اولا بمشاهد حلقات مسلسله الجديد حق عرب.

 

مشاهد مسلسل حق عرب

وجاء نجاح العوضي بعدما لاقى إشادات كبيرة وتداول لمشاهد الأكشن الخاصة بحلقات مسلسل حق عرب الجديد وخاصة الخامسة والسادسة والتي امتلئت بالمشاهد القتالية التي تفوق فيها العوضي مؤخرا وجعلته واحدا من أقوى ممثلي الأكشن في مصر.

 

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بعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة الثالثة.. أحمد العوضي: كل مرة أكشن جديد

 

 

العوضي يتصدر "فيسبوك" 

وتصدر العوضي بمشهد خناقة عرب السويركي الترند على موقع فيسبوك حيث حل في مقدمات البحث على فيسبوك وتصدر نسب البحث على الموقع الشهير.

 

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العوضي: مسلسل حق عرب مسلسل مليء بالأكشن

وعن كواليس مشاهد الأكشن في مسلسل "حق عرب"، التي جاءته عليها ردود أفعال مميزة، قال لـ"الدستور": "اعتدت على تقديم مشاهد الأكشن في كل أعمالي، وأحاول بكل عمل جديد أن أقدم شكلا جديدا للأكشن، وفي حق عرب هناك جرعات كبيرة للغاية من الأكشن منذ الحلقات الأولى، وحتى آخر الحلقات".

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أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

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