الثلاثاء 07 مايو 2024
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حوادث

ماذا قال في التحقيقات؟.. تفاصيل القبض على مجدي شطة (فيديو)

مجدى شطة
مجدى شطة

أوضح الزميل عمرو المزيدي- خلال بث مباشر على  الصفحة الرسمية لجريدة الدستور- تفاصيل التحقيقات مع مطرب المهرجانات مجدي شطة، بعد القبض عليه أثناء شراء المخدرات. 

وسبق أن قررت النيابة العامة بشرق القاهرة، اليوم الثلاثاء، عرض مطرب المهرجانات مجدى شطة، على الطب الشرعي لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، بعد ضبطه وبحوزته مواد مخدرة، كما تم تفريغ الحرز المضبوط مع المتهم.

وكان رجال المباحث قد ألقوا القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة وبحوزته مخدر "الآيس" بمنطقة المرج، وسلاح ناري غير مرخص.

وتم اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وزارة الداخلية امن القاهرة النيابة العامة الرقابة الإدارية مجدي شطة شراء المخدرات الصفحة الرسمية لجريدة الدستور مطرب المهرجانات مجدي شطه

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