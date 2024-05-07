مجدى شطة بعد ترحيله للسجن: "يا رب ليه؟"

تصدر اسم مؤدي المهرجانات الشعبية مجدي شطة خلال الساعات القليلة الماضية منصات التواصل المختلفة بعد القبض عليه متلبّسًا في منطقة المرج أثناء شرائه مواد مخدرة وبحوزته سلاح.

وارتبط اسم شطة مع الجمهور بالفيديوهات الكوميدية التي كان يظهر فيها بشكل عفوي خلال لقاءته التلفزيونية وأبرزها لقاؤه مع الموسيقار الراحل حلمي بكر أكثر من أغنياته التي كان يطرحها للجمهور عبر قناته بموقع الفيديوهات “يوتيوب” على مدار سنوات عديدة في محاولة منه لتصدر الساحة الشعبة والتي أصبح لها باع كبير في الأونة الأخيرة.

ومن أشهر أغنيات شطة أغنية “جبل الهموم - يارب ليه اللهم لا اعتراض” والذي طرحها عقب وفاة ابنه في 2018 عن عمر عام ونصف وتعتبر كلماتها هى لسان حاله المؤسف بعد القبض عليه بسبب المخدرات.

تقول كلمات الأغنية: “يا رب ليه يا رب ليه اللهم لا اعتراض.. اهين واه منك يا زمن ليه خلتني دلوقتي ما بين الناس بدفع الثمن”.

وقدم مجدي شطة العديد من الأغاني على مدار السنوات الماضية ومنها:

بناقص الناقص

ياعودة

محدش فينا نمبر وان

القبض على مجدي شطة

وألقت أجهزة الأمن بالمرج القبض على مطرب المهرجانات مجدى شطة وبحوزته مادة مخدرة، تبين بفحصها أنها مخدر الآيس، وتم اقتياده لقسم الشرطة، وباشرت الجهات المعنية التحقيقات.

ورحلت الأجهزة الأمنية في القاهرة مطرب المهرجانات مجدى شطة من مقر النيابة في محكمة مصر الجديدة إلى سجن النهضة، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في اتهامه بحيازة المواد المخدرة.

وقررت نيابة المرج حبس مطرب المهرجانات مجدي شطة وصديقه 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لحيازتهما مواد مخدرة هيروين وآيس بغرض التعاطي وسلاح بدون ترخيص بمنطقة المرج.

كما أمرت النيابة بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.