الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مجدى شطة بعد ترحيله للسجن: "يا رب ليه؟"

مجدي شطة
مجدي شطة

تصدر اسم مؤدي المهرجانات الشعبية مجدي شطة خلال الساعات القليلة الماضية منصات التواصل المختلفة بعد القبض عليه متلبّسًا في منطقة المرج أثناء شرائه مواد مخدرة وبحوزته سلاح.

وارتبط اسم شطة مع الجمهور بالفيديوهات الكوميدية التي كان يظهر فيها بشكل عفوي خلال لقاءته التلفزيونية وأبرزها لقاؤه مع الموسيقار الراحل حلمي بكر أكثر من أغنياته التي كان يطرحها للجمهور عبر قناته بموقع الفيديوهات “يوتيوب” على مدار سنوات عديدة في محاولة منه لتصدر الساحة الشعبة والتي أصبح لها باع كبير في الأونة الأخيرة.

ومن أشهر أغنيات شطة أغنية “جبل الهموم - يارب ليه اللهم لا اعتراض” والذي طرحها عقب وفاة ابنه في 2018 عن عمر عام ونصف وتعتبر كلماتها هى لسان حاله المؤسف بعد القبض عليه بسبب المخدرات.

تقول كلمات الأغنية: “يا رب ليه يا رب ليه اللهم لا اعتراض.. اهين واه منك يا زمن ليه خلتني دلوقتي ما بين الناس بدفع الثمن”.

شم النسيم في الحبس.. ليلة سقوط مجدي شطة وعصام صاصا

وقدم مجدي شطة العديد من الأغاني على مدار السنوات الماضية ومنها: 

  • بناقص الناقص
  • ياعودة
  • محدش فينا نمبر وان

القبض على مجدي شطة

وألقت أجهزة الأمن بالمرج القبض على مطرب المهرجانات مجدى شطة وبحوزته مادة مخدرة، تبين بفحصها أنها مخدر الآيس، وتم اقتياده لقسم الشرطة، وباشرت الجهات المعنية التحقيقات.

ورحلت الأجهزة الأمنية في القاهرة مطرب المهرجانات مجدى شطة من مقر النيابة في محكمة مصر الجديدة إلى سجن النهضة، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في اتهامه بحيازة المواد المخدرة.

وقررت نيابة المرج حبس مطرب المهرجانات مجدي شطة وصديقه 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لحيازتهما مواد مخدرة هيروين وآيس بغرض التعاطي وسلاح بدون ترخيص بمنطقة المرج.

كما أمرت النيابة بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

مجدي شطة شطة القبض على مجدي شطه جبل الهموم المهرجانات المطرب مجدي شطة

مواد متعلقة

"أقسم بالله ما خيانة".. ياسمين عبدالعزيز باكية: أنا بعشق أحمد العوضى (فيديو)

حكيم عن مشاركته فى "ليالى مصر": مشروع لإسعاد كل المصريين

قبل عرضه بمهرجان كان.. الكشف عن البوستر الرسمى لفيلم «شرق 12»

ناقد فنى يكشف أهمية إطلاق "المتحدة" حفلات "ليالى مصر" (خاص)

ليالى مصر.. محمد عدوية يشعل حفل شبين الكوم بأغنية "الطيب أحسن" (فيديو)

لماذا سخر الجمهور من سمية الخشاب؟.. ما قصة صلاح السعدني؟

"خان زوجته وعاش تجربة المساكنة ويذهب لطبيب نفسي".. أبرز تصريحات كريم فهمي المثيرة للجدل

بعد غياب.. تفاصيل عودة يوري مرقدي بعد الاعتزال بـ"أنا عربي" (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. متحدث الحكومة يكشف تفاصيل تعديل خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة (فيديو)

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

"شيطانة كفر البطيخ".. كيف خططت سيدة للانتقام من شقيق زوجها بعد كشف خيانتها؟

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

مفاجأة.. صلح ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى من الجزء الثانى لـ"صاحبة السعادة"

"كاف" يعلن حكام نهائى إفريقيا بين الأهلى والترجى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟

كواليس سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح ومخططاته لإغلاق شريان حياة غزة