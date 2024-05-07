"أقسم بالله ما خيانة".. ياسمين عبدالعزيز باكية: أنا بعشق أحمد العوضى (فيديو)

خطفت النجمة ياسمين عبد العزيز قلوب الجمهور المصري والعربي وذلك بعد تصريحاتها عن طليقها الفنان أحمد العوضي وذلك خلال استضافتها ببرنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه النجمة إسعاد يونس عبر قناة DMC الفضائية.

تفاصيل انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وقالت ياسمين عبد العزيز إنها لا تحب أحمد العوضي ولكنها تعشقه: “أنا مع أحمد لما حبيته اكتشفت إني ما كنتش بحب قبل، ويعتبر أحمد أول حب في حياتي وكنت فاكرة إني قبله حبيت وطلع أحمد هو الحب الحقيقي”.

وأضافت: “أنا عن نفسي عملت استخارة وعملت عمرة واللي ربنا رايده هيكون في حاجات كده بتكون غصب عننا وبتاعت ربنا وممكن يكون ده يكون دعاء من دعواتي يارب اعملي الخير، وأنا عارفه إن أحمد بيحبني وهو عارف إني بحبه”.

https://www.instagram.com/reel/C6o_JlDriLJ/?igsh=MWJkOTlldWllbnd6Yg==

وتابعت: “بعيدا عن أن فيه سبب من الأسباب ماينفعش نتكلم فيه بس هو مش خيانة وأقسم بالله مش خيانة عشان بس فيه ناس مؤذية كتير ومابيعملوش حاجة غير إنهم بيأذوني من سنين وأكيد لو خيانة أنا مش هسكت خالص ومش هعرف أتكلم في تفاصيل أكتر”.

مواعيد إعادة برنامج صاحبة السعادة

تكون الإعادة برنامج صاحبة السعادة الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في يوم الجمعة الساعة الثانية عشر ظهرًا.

تردد قناة دي ام سي

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آخر ظهور لياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

كان آخر ظهور لياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معًا في حفل توزيع جوائز مهرجان وشوشة، حيث تسلم أحمد العوضي خلال الحفل جائزة أفضل ممثل في رمضان 2023، ليحرص العوضي على إهداء جائزته للفنانة ياسمين عبدالعزيز، قائلًا: "أهدي الجايزة دي لوحش الكون"، في وسط ضحك هيستيري من النجمة الشهيرة.

طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وأعلنت ياسمين عبدالعزيز الفترة الماضية انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي بعد الاحتفال بعيد ميلادها الـ44، من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلةً: "تم الطلاق الرسمي بينى وبين أحمد العوضي، كل الاحترام والتقدير".