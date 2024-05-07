الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"أقسم بالله ما خيانة".. ياسمين عبدالعزيز باكية: أنا بعشق أحمد العوضى (فيديو)

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

خطفت النجمة ياسمين عبد العزيز قلوب الجمهور المصري والعربي وذلك بعد تصريحاتها عن طليقها الفنان أحمد العوضي وذلك خلال استضافتها ببرنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه النجمة إسعاد يونس عبر قناة DMC الفضائية.

تفاصيل انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وقالت ياسمين عبد العزيز إنها لا تحب أحمد العوضي ولكنها تعشقه: “أنا مع أحمد لما حبيته اكتشفت إني ما كنتش بحب قبل، ويعتبر أحمد أول حب في حياتي وكنت فاكرة إني قبله حبيت وطلع أحمد هو الحب الحقيقي”.

وأضافت: “أنا عن نفسي عملت استخارة وعملت عمرة واللي ربنا رايده هيكون في حاجات كده بتكون غصب عننا وبتاعت ربنا وممكن يكون ده يكون دعاء من دعواتي يارب اعملي الخير، وأنا عارفه إن أحمد بيحبني وهو عارف إني بحبه”.

https://www.instagram.com/reel/C6o_JlDriLJ/?igsh=MWJkOTlldWllbnd6Yg==

وتابعت: “بعيدا عن أن فيه سبب من الأسباب ماينفعش نتكلم فيه بس هو مش خيانة وأقسم بالله مش خيانة عشان بس فيه ناس مؤذية كتير ومابيعملوش حاجة غير إنهم بيأذوني من سنين وأكيد لو خيانة أنا مش هسكت خالص ومش هعرف أتكلم في تفاصيل أكتر”.

مواعيد إعادة برنامج صاحبة السعادة

تكون الإعادة  برنامج صاحبة السعادة الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في يوم الجمعة الساعة الثانية عشر ظهرًا.

تردد قناة دي ام سي

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12092.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: رأسي.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
الجودة: HD

آخر ظهور لياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

كان آخر ظهور لياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معًا في حفل توزيع جوائز مهرجان وشوشة، حيث تسلم أحمد العوضي خلال الحفل جائزة أفضل ممثل في رمضان 2023، ليحرص العوضي على إهداء جائزته للفنانة ياسمين عبدالعزيز، قائلًا: "أهدي الجايزة دي لوحش الكون"، في وسط ضحك هيستيري من النجمة الشهيرة.

طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وأعلنت  ياسمين عبدالعزيز الفترة الماضية انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي بعد الاحتفال بعيد ميلادها الـ44، من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلةً: "تم الطلاق الرسمي بينى وبين أحمد العوضي، كل الاحترام والتقدير".

ياسمين عبد العزيز صاحبة السعادة برنامج “صاحبة السعادة” إسعاد يونس ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

مواد متعلقة

حكيم عن مشاركته فى "ليالى مصر": مشروع لإسعاد كل المصريين

قبل عرضه بمهرجان كان.. الكشف عن البوستر الرسمى لفيلم «شرق 12»

ناقد فنى يكشف أهمية إطلاق "المتحدة" حفلات "ليالى مصر" (خاص)

ليالى مصر.. محمد عدوية يشعل حفل شبين الكوم بأغنية "الطيب أحسن" (فيديو)

لماذا سخر الجمهور من سمية الخشاب؟.. ما قصة صلاح السعدني؟

"خان زوجته وعاش تجربة المساكنة ويذهب لطبيب نفسي".. أبرز تصريحات كريم فهمي المثيرة للجدل

بعد غياب.. تفاصيل عودة يوري مرقدي بعد الاعتزال بـ"أنا عربي" (فيديو)

كواليس انتهاء القومي للسينما من تصوير "أبطال من دهب أكتوبر 73" (صور)

الأكثر قراءة

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

موعد عرض حلقة ياسمين عبد العزيز مع صاحبة السعادة

عاجل.. "القاهرة الإخبارية" تستعرض بعض الغارات الصهيونية العسكرية على شرق مدينة رفح الآن

فرصة ذهبية للاستثمار.. خبير يتوقع تجاوز سعر الذهب 5 آلاف جنيه (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: سنرسل وفدًا للقاء الوسطاء بعد موافقة حماس على مقترح الهدنة

حرب غزة.. اشتباكات عنيفة بين شرطة الاحتلال وإسرائيليين يطالبون بصفقة تبادل

موافقة حماس على وقف إطلاق النار تربك إسرائيل.. وإعلام عبرى: «الكرة الآن فى ملعب نتنياهو»