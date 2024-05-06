حكيم عن مشاركته في "ليالي مصر": مشروع لإسعاد كل المصريين

أعرب النجم حكيم عن سعادته للمشاركة في أولى حفلات مشروع “ليالي مصر” والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي أقيمت مساء أمس بمحافظة المنوفية.

وقال حكيم في بيان له، إن مشروع ليالي مصر فكرة مميزة ومبهجة قدمتها الدولة لسعادة المصريين في موسم أعياد الربيع وعيد القيامة وهي فترة مميزة لدى المصريين بالكامل ويعيشون خلالها حالة من الفرحة اوالبهجة معربا عن فخرة لتحقيق الحفل نجاحا كبيرا.



وأشار إلى أن تقديم الحفلات في عدد كبير من المحافظات يؤكد رغبة الدولة في إسعاد المصريين والوصول لهم في كل مكان لزيادة البهجة والفرحة بالأعياد، مؤكدا إلى أن الشركة المتحدة تسعي لتقديم إبداع خاص للمصريين موجها لها الشكر لتخطيتها المتميز والنهوض بالفن المصري.

أشعل الفنان حكيم حفل ليالي مصر، والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وكان من نصيب أهالي المنوفية الحفل الأول لها للاحتفال بأعياد الربيع، وبدأ الفنان حكيم الحفل بالأغنية السلام عليكم، والتي لاقت تفاعلا مع الجمهور.

وقام الفنان حكيم بإضفاء روح البهجة على الحفل، حيث رقص جميع الموجودين على أنغام أغانيه، القديمة منها أكثر من الأغاني الحديثة، شكر الفنان حكيم أهالي محافظة المنوفية على حسن الاستقبال وحبه الشديد لأهالي المنوفية وسعادته لقدومه إليها، كما شكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مجودها في كل محافظات مصر.

مشروع ليالي مصر

وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت شركتا المتحدة برودكشن وتذكرتي خلال أعياد الربيع وشم النسيم، مشروع "ليالي مصر"، وهو مجموعة من الفعاليات الترفيهية والحفلات يتم تنظيمها لأول مرة في عدد كبير من المحافظات.

"ليالي مصر" هو مشروع يشمل في مرحلته الأولى عددا كبيرا من الحفلات الغنائية الضخمة يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي، خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، في معظم محافظات مصر من الدلتا للصعيد.