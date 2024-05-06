ناقد فنى يكشف أهمية إطلاق "المتحدة" حفلات "ليالى مصر" (خاص)

أشاد الناقد الموسيقي محمود فوزي، بمشروع "ليالي مصر" الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويهدف إلى تنظيم حفلات غنائية لكبار النجوم وفعاليات ترفيهية في مختلف المحافظات.

وقال "فوزي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن فكرة تنظيم حفلات غنائية في جميع المحافظات كان يتمناها الكثير من المواطنين، بأن تكون الحفلات غير مقتصرة على القاهرة والإسكندرية فقط.

وعن أسعار التذاكر المخفضة، أكد "فوزي" أن هذا الأمر سيتيح للعديد من الجمهور بمختلف فئاته حضور فعاليات "ليالي مصر" على عكس الحفلات التي تصل تذكرتها إلى 2000 جنيه أو أكثر، ويحضرها فئة بعينها من الجمهور، مشيدًا بتصدي الدولة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لهذا الأمر، وتنظيمها حفلات غنائية لكبار النجوم بأسعار تعتبر رمزية، متمنيًا أن يكون هناك مشاركة من مختلف نجوم مصر، وأن يكون الأمر ليس مقتصرًا على عدد بعينه فقط بل يشمل جميع نجوم الغناء، وأن يرى الجمهور جميع نجومهم أمام عينهم.

ولفت إلى أن "ليالي مصر" مبادرة مهمة للغاية، خاصة في التوقيت الحالي، وشىء محترم ومقدر من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشيرًا إلى أنه كانت هناك مطالبة بشكل مستمر لإعادة إحياء المشاريع الغنائية والحفلات في مختلف الأعياد والمناسبات المصرية والتي تتواجد على مدار العام.

وأشار إلى أن مشروع "ليالي مصر" إذا تم عرض فعالياته على قنوات الشركة المتحدة سيزيد من قوته، خاصة أن الشعب المصري ما زال يحب أن يتجمع أمام التليفزيون في المناسبات والأعياد لمشاهدة مثل تلك الفعاليات والحفلات الغنائية، مثلما كان يحدث في "ليالي التليفزيون"، وكما عودتنا الشركة المتحدة خلال أعمالها الرمضانية الدرامية، متمنيا النجاح والتوفيق لمشروع "ليالي مصر" وجميع القائمين عليه.

ونوه بأن الموسيقى والحفلات الغنائية شىء هام للغاية في تنمية الشعوب، لافتًا إلى أن مصر دائما لديها الريادة في إقامة الحفلات الغنائية بجانب تقديم مواهب مختلفة للعالم أجمع، وكان لدينا الريادة في مثل هذه الحفلات منذ حفلات "أضواء المدينة" و"ليالي التليفزيون".

وقال إن الريادة بدأت تعود بقوة منذ إقامة مهرجان العلمين الجديدة العام الماضي، والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أيضًا، فمصر تُعرف دائما بأنها "أم الفن" في الوطن العربي كله.