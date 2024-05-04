السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"الباز" و"البلشى" ضيفا ندوة اليوم العالمى لحرية الصحافة بالمسرح الصغير.. الأربعاء

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

ضمن توجهات الثقافة المصرية لإبراز قيم الحرية والإبداع، تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد فى إطار فعاليات نشاطها الثقافى والفكرى ندوة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

 

ومن المقرر أن يحل كل من الكاتب الصحفي خالد البلشى نقيب الصحفيين والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، ضيفين على الفعالية ويحاورهما الكاتب الصحفى وائل السمري، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة اليوم السابع، وذلك في السابعة مساء الأربعاء 8 مايو بالمسرح الصغير.

 

يتناول الحوار اليوم العالمى للصحافة الذى حددته منظمة اليونسكو فى الثالث من مايو من كل عام والتأكيد على احترام حرية الصحافة وضمان توفير بيئة آمنة للمشتغلين بها، إلى جانب استعراض المبادئ الأساسية لها وأخلاقيات المهنة والمتاعب والعقبات التى تواجه أبناءها فى كل مكان.

الثقافة المصرية الثقافة دار الاوبرا حرية الصحافة خالد البلشي نقيب الصحفيين

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