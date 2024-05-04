مصطفى حمدي لـ"الدستور": مشروع ليالي مصر يهدف إلى تحقيق العدالة الثقافية والفنية

أعرب الناقد الموسيقي مصطفى حمدي عن سعادته بمشروع "ليالي مصر" وقال في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هذا المشروع يعتبر واحدا من أهم المشاريع التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خاصة واننا في حاجة شديدة في الفترة الحالية لتنظيم حفلات غنائية مصرية وفاعليات ثقافية وترفيهية في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف أن مشروع "ليالي مصر" سوف يقضي على فكرة تنظيم الحفلات الكبرى في المحافظات المركزية فقط مثل القاهرة والإسكندرية مشيرا إلى ان محافظات الصعيد والدلتا في حاجة لاقامة فاعليات فنية هناك خاصة وأن الجمهور الذي يعيش في هذة المحافظات ينتظر دائما أن يحيي أي نجم حفل غنائي في محافظتهم وهذة من أهم أهداف هذا المشروع.

وأشار إلى أن مشروع ليالي مصر يهدف إلى تحقيق العدالة الثقافية والفنية لمختلف الفئات من جمهور المحافظات خاصة وأن جمهور محافظات مصر يكون لديه فكرة أن القاهرة ثم تأتي بعدها محافظة الإسكندرية هما الاتي يأخذن دائما الاهتمام الأدبي والفني من الدولة بخلاف باقي المحافظات والتي تكون بجاحة شديدة لمثل هذة الفاعليات الفنية والترفيهية والثقافية موجها الشكر لكل القائمين على "ليالي مصر" وإلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتبنيها هذة الفكرة العظيمة.

مشروع ليالي مصر

برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت شركات المتحدة برودكشن وتذكرتي خلال أعياد الربيع وشم النسيم مشروع "ليالي مصر،" وهو مجموعة من الفعاليات الترفيهية والحفلات يتم تنظيمها لأول مرة في عدد كبير من المحافظات.

"ليالي مصر" هو مشروع يشمل في مرحلته الأولى عددا كبيرا من الحفلات الغنائية الضخمة يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم في معظم محافظات مصر من الدلتا للصعيد.

وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة لتصل الرسالة لكل ربوع مصر إلى جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

وعلى مدى السنوات الماضية قامت المتحدة بالعديد من المشروعات والمبادرات لدعم وتطوير الصناعة الإعلامية والفنية، وذلك للحفاظ على الريادة في الفن والثقافة وإبراز التراث الحضاري للدولة المصرية.



