السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أغاني أشهر أفلام الرسوم المتحركة احتفالا بالربيع فى الأوبرا

دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية

فى إطار احتفالات الثقافة المصرية بعيد الربيع تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لأشهر أغانى أفلام الرسوم المتحركة العالمية لعازف الترومبيت  محمد حلمى وذلك فى الثامنة والنصف مساء الاثنين 6 مايو على المسرح الصغير  .

 

يتضمن البرنامج أكثر من ثلاثين  أغنية  من أشهر أفلام الرسوم المتحركة في قالب استعراضي بمشاركة مجموعة من الأطفال الموهوبين  منها " الحورية الصغيرة،  الجميلة والوحش، علاء الدين، طرزان، هيركليز، الاسد الملك، مولان، فروزن وتوى ستورى بالاضافة لاغنية الدنيا ربيع.

 

يذكر أن محمد حلمى تخرج فى المعهد العالى للكونسرفتوار عام 2006 بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف وعين به عام2007، انضم لأوركسترا القاهرة السيمفوني وكان أصغر عازف به  ،حاز على جوائز كثيرة في عزف الترومبيت، عمل كمذيع فى إحدي القنوات الفضائية وحصل على جوائز عديده في مجال الإعلام وظل فى المجال لمدة 6 سنوات.

 

ثم عاد لممارسة الموسيقى وعزف الترومبيت، سافر إلي عدة دول للحصول على شهادة المعلم والماجستير والدكتوراه في مجال الترومبيت وحاليا يعمل كمدرس في الكونسرفتوار، بدأ حفلات اغانى الرسوم المتحركة عام 2006 ليكون فريقه من الاطفال الموهوبين، والآن الفريق هو الجيل الرابع الذي يقدم هذا اللون الفنى، حصل على العديد من التكريمات وشهادات التقدير.

الثقافة المصرية دار الاوبرا لمياء زايد أفلام الرسوم المتحركة محمد حلمي الأوبرا

مواد متعلقة

مصطفى حمدى لـ"الدستور": مشروع ليالى مصر يهدف إلى تحقيق العدالة الثقافية والفنية

للمرة الأولى.. عرض "وكأنهم كانوا سينمائيين" بمركز الثقافة السينمائية

طارق الشناوى لـ"الدستور": فيلم السرب ينشط الذاكرة ويناقش بطولة عظيمة للقوات الجوية

15 أغنية دفعة واحدة.. رامى جمال يتصدر الترند بألبوم "خلينى أشوفك" (فيديو)

"ليالى مصر".. مشروعات "المتحدة" الكبرى للفن المصرى "عرض مستمر"

الناقد محمود فوزى لـ"الدستور": مشروع ليالى مصر مبادرة مهمة للغاية

"ليالي مصر" تحقق العدالة الفنية.. حفلات تجوب مصر في شم النسيم

محمد عدوية يستعد لإحياء حفل عيد الربيع ضمن "ليالي مصر"

الأكثر قراءة

السجن 3 سنوات للمتهمين بقتل نيرة صلاح "طالبة العريش"

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

بعد 8 سنوات.. على معلول ينتظر حدثًا تاريخيًا مع الأهلى فى لقاء الجونة

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

صور

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

دراما في الدقائق الأخيرة.. الزمالك ينتزع الفوز من براثن البنك الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين

مؤامرات مستمرة.. "خطة موسعة" لإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب

سكان غزة يواجهون خطرًا إضافيًا مع اقتراب الحر بسبب انتهاكات الاحتلال