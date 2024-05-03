"ليالي مصر" تحقق العدالة الفنية.. حفلات تجوب مصر في شم النسيم

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مشروع غنائي جديد يحمل اسم “ليالي مصر” والذي يهدف إلى إحياء عدد كبير من الحفلات الغنائية لكبار نجوم الغناء بمختلف المحافظات وذلك بالتعاون مع شركتي المتحدة برودكشن وتذكرتي للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم.

مشروع ليالي مصر يعتبر واحدا من أهم المشاريع الفنية الجديدة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والذي يهدف إلى تحقيق العدالة الفنية من خلال احياء حفلات غنائية في محافظات مصر وذلك بأسعار تذاكر مخفضة لكبار النجوم بالإضافة إلى اتاحة الفرصة لقانطي المحافظات حضور حفلات مطربيهم المفضلين دون اللجوء للسفر إلى القاهر التي تضم أكبر الحفلات الغنائية بشكل مستمر.

ومن أهم مميزات مشروع “ليالي مصر” هو أسعار التذاكر المخفضة في ظل ارتفاع أسعار تذاكر الحفلات الفترة الأخيرة بالإضافة إلى التعاقد مع كبار نجوم الغناء وإمكانية حضور حفلاتهم بهذة الأسعار الرمزية وهي 300 جنيه مصري فقط لا غير.

وتعاقد مشروع "ليالي مصر" مع كل من النجم حكيم والنجم محمد عدوية لاحياء حفل عيد الربيع وشم النسيم مساء يوم الأحد المقبل الموافق 5 مايو الجاري داخل نادي سيتي كلوب بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية وطرح موقع تذكرتي تذاكر الحفل للجمهور بفئة واحدة بقيمة 300 جنيه مصري.

فيما تعاقد مشروع “ليالي مصر” مع كل من النجم رامي صبري والمطرب الشعبي مسلم لاحياء حفل شم النسيم وعيد الربيع مساء يوم الإثنين المقبل داخل نادي نادي سيتي كلوب بمدينة العبور بمحافظة القاهرة.

وتعد حفلتي حكيم ومحمد عدوية ورامي صبري ومسلم هي أولى فاعليات مشروع “ليالي مصر” ومن المقرر أن تعلن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الفترة المقبلة عن سلسة من الحفلات الكبرى والفاعليات الترفيهية التي تجوب مختلف محافظات مصر من الدلتا وحتى الصعيد والتي تعتبر خطوة هي الأولى من نوعها لتحقيق العدالة الفنية لجميع مواطنين جمهورية مصر العربية.

مشروع ليالي مصر

"ليالي مصر" هو مشروع يشمل في مرحلته الأولى عدد كبير من الحفلات الغنائية الضخمة يحيها ألمع نجوم مصر والعالم العربي خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم في معظم محافظات مصر من الدلتا للصعيد.

وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة لتصل الرسالة لكل ربوع مصر إلى جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

وعلى مدى السنوات الماضية قامت المتحدة بالعديد من المشروعات والمبادرات لدعم وتطوير الصناعة الإعلامية والفنية وذلك للحفاظ على الريادة في الفن والثقافة وإبراز التراث الحضاري للدولة المصرية.