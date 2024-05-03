الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"ليالى مصر".. مسلم يحيى حفل شم النسيم بالعبور الإثنين

المطرب مسلم
المطرب مسلم

يستعد المطرب الشعبي مسلم لاحياء حفل شم النسيم، وذلك يوم الإثنين الموافق 6 مايو الجاري، ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر"، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية احتفالًا بأعياد الربيع.

يقام حفل المطرب الشعبي مسلم في تمام الساعة الخامسة مساء ويشاركه في الحفل النجم رامي صري، وذلك داخل نادي "سيتي كلوب" بفرع مدينة العبور بالقاهرة.

 وطرح موقع "تذكرتي" التذاكر للجمهور بفئة واحدة بقيمة 300 جنيه مصري، ومن المقرر أن يقدم مسلم، خلال الحفل، العديد من أعماله الغنائية الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور القديمة والحديثة.

"ليالي مصر".. رامي صبري يُحيي حفل شم النسيم فى العبور

مشروع ليالي مصر

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع برودكشن وتذكرتي، حفلات "ليالي مصر" بالتزامن مع أعياد الربيع وشم النسيم.

مشروع "ليالي مصر" هو مجموعة من الفعاليات الترفيهية والحفلات يتم تنظيمها لأول مرة في عدد كبير من المحافظات. 

"ليالي مصر" هو مشروع يشمل في مرحلته الأولى عدد كبير من الحفلات الغنائية الضخمة يحيها ألمع نجوم مصر والعالم العربي خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم في معظم محافظات مصر  من الدلتا للصعيد.

وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة؛ لتصل الرسالة لكل ربوع مصر إلى جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

النجم الشعبي مسلم المطرب الشعبي مسلم مسلم ليالي مصر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة الشركة المتحدة

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