الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"بنعيش مع ناس".. أحداث أعمال جنات الغنائية المصورة (فيديو)

جنات
جنات

طرحت الفنانة المغربية جنات، مساء الثلاثاء، أحدث أعمالها الغنائية المصورة بعنوان “بنعيش مع ناس” وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاونت جنات في أغنية “بنعيش مع ناس” مع كل من الشاعر الغنائي محب غبور والملحن بهاء عبد الهادي والموزع الموسيقي يوسف حسين وتولى إخراج الفيديو كليب المخرج اللبناني فادي حداد.

وتميل أغنية “بنعيش مع ناس” إلى نوعية الأغنيات الدرامية وظهرت جنات خلال الفيديو كليب بشكل جديد ومختلف وتقول كلمات الأغنية: “بنعيش مع ناس عاش غيرنا سنين يحلم بيهم ونفارق ناس كانت روحنا بجد في يوم ليهم اوقات نحتار نسأل أسئلة إجاباتها مفيش وساعات نختار إحساسنا يموت عشان احنا نعيش بنحب عشان نتعذب ولا عذابنا عشان بنحب بنحب في ناس مش لينا وناس تأذينا بإسم الحب جربنا كتير نبعد واهو عمرنا ما ارتحنا لو عالنسيان يبقى أحنا بنكذب عل روحنا بنعيش حكايات ويا عالم مين هيكملها مش كل الناس لو راحت ييجي بدالها”.

آخر أعمال جنات الغنائية

وقدمت جنات في رمضان الماضي تتر مسلسل “بقينا اتنين” بطولة النجمة رانيا يوسف وحملت الأغنية أسم “حبا وحكياته” وهي من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة والملحن الموسيقي محمد رحيم وتوزيع موسيقي تميم.

وتقول كلمات الأغنية:"كنا سنة حاجه و تسعين .. كنا ساعتها صغيرين كان كل اللي بيملي قلوبنا.. في ثانية نقوله بنظره عين كان الباب قدام الباب .. ولا عاملين للدنيا حساب اجمل حب الحب اللي احنا بنحسه وماحناش خايفين وسنين بتاخدنا سنين بتجيبنا سنين وتسيبنا سنين والذكري اللي ما بتسيبش قلوبنا تسيب جوانا حنين للعمر اللي ضايع.. ولطعم الشوارع والليل اللي سهرناه .. والاه .. واحلي الكلام حبنا وحكاياته .. أيامنا اللي فاتوا لو مهما نعيش ونعيش .. ده مفيش .. زي دي أيام لسه انا فاكرة وبالتفاصيل .. وجع انما له طعم جميل اول مرة يقولي بحبك اول نظرة ولمسة ايد برد شتا ومطر امشير .. في الهوا زي فراشة بطير لمه جراحي و فاتحه جناحي كنت بروح بخيالي بعيد".

النجمة المغربية جنات جنات بنعيش مع ناس أغنية “بنعيش مع ناس” يوتيوب تتر مسلسل “بقينا اتنين” بقينا اتنين حبا وحكياته

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