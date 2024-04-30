الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

متزوج من شقيقته.. تفاصيل أزمة فيلم "شهر زي العسل" الكويتي

بوستر فيلم شهر زي
بوستر فيلم شهر زي العسل

تسبب الفيلم الكويتي “شهر زي العسل” في أزمة كبيرة بين الجمهور الكويتي والعربي عقب طرح الفيلم عبر منصة نيتفليكس الشهيرة الساعات الماضية بسبب قصة الفيلم التي تدور حولها الأحداث.

سبب أزمة فيلم شهر زي العسل

وجاءت أزمة فيلم “شهر زي العسل” بسبب زواج البطل الذي يجسد دوره الفنان الإيراني محمود بوشهري من فتاة والتي تجسد دورها الفنانة نور الغندور ليكتشف بعد مرور الوقت إنها شقيقته في الرضاعة مما أثار الغضب الجمهور خاصة بسبب مخالفة العمل لقيلم وتعاليم الدين الإسلامي والمسيحي.

وتسببت أزمة فيلم “شهر زي العسل” والانتقادات اللاذعة التي تعرض لها من قبل رواد مواقع التواصل المختلفة بتقديم المحامي الكويتي هاني حسين شكوى قضائية إلى النيابة العامة بدولة الكويت ضد صناع الفيلم بدعوى مخالفة القيم الإسلامية والاجتماعية في المجتمع الكويتي والعربي.

وتعتاد منصة نيتفليكس العالمية على تقديم أفلام ومسلسلات تتضمن مواضيع جرئية ومثيرة للجدل خاصة في عالمنا العربي ولم يكن فيلم “شهر زي العسل” الأول الذي يثير أزمة بين الجمهور منذ انطلاق المنصة.

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الإعلان الرسمي لفيلم شهر زي العسل

قصة وأحداث فيلم شهر زي العسل

فيلم شهر زي العسل تدور أحداثه في إطار مليئ بالمواقف الطريفة والرومانسية لشخصين يجدان نفسيهما مضطرين للزواج في أسرع وقت ممكن فتتدخل صديقة العروس وزوجها لتدبير زواجها وهي شابة نابضة بالحياة وذلك من رجل أعمال جاد وتقليدي ويحدث الزواج سريعا دون أن يتعرفا جيدا ويكون لكل منهما دافعه الخاص لخوض هذه التجربة فتبدأ رحلة مليئة بالإثارة والتشويق خلال شهر العسل.

أبطال وصناع فيلم شهر زي العسل

ويشارك في بطولة فيلم شهر زي العسل كل من الفنانة نور الغندور، الفنان محمود بوشهري، الفنان قحطان القحطاني، الفنانة غرور، الفنانة أمل محمد، الفنان مهدي برويز، الفنانة زمن عبدالله، الفنان آسيا الشمري والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج إيلي السمعان.

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