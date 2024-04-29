الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

إيرادات فيلم "شقو" لـ عمرو يوسف تتخطى حاجز الـ58 مليون جنيه فى 3 أسابيع

شقو
شقو

واصل فيلم "شقو" بطولة الفنان عمرو يوسف، تصدر إيرادات شباك التذاكر للأسبوع الثالث على التوالي، منذ بدء طرحه في دور العرض السينمائية يوم وقفة عيد الفطر المبارك.

إيرادات فيلم شقو بطولة عمرو يوسف

وجمع فيلم "شقو" لعمرو يوسف إيرادات كلية حتى صباح اليوم وصلت إلى 58 مليونًا و200 ألف جنيه، متفوقًا على كل الأفلام المعروضة حاليا في دور العرض.

فيلم "شقو" يتجاوز حاجز 57 مليون جنيه إيرادات فى 19 يومًا

أبطال فيلم شقو

فيلم شقو بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبوالحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى، ومن تأليف وسام صبري، ومن إخراج كريم السبكي. 

فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين على القانون، يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

ويجسد الفنان عمرو يوسف والفنان محمد ممدوح خلال الأحداث شخصيتين يتاجران في الأعضاء البشرية ما يدخلهما فى الكثير من المتاعب.

وبسبب اتجارهما في الأعضاء البشرية، تطاردهم إحدى العصابات وتطلق عليهما الأعيرة النارية، فتصاب أمينة خليل عن طريق الخطأ، وتجمع قصة حب بين تايسون ودينا الشربينى، وعلى الجانب الآخر بين عمرو يوسف وأمينة خليل.

الفيلم طرح مع 3 أفلام أخرى للمشاركة في موسم عيد الفطر المبارك، حيث طرح في الوقت نفسه فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" لهشام ماجد وهنا الزاهد وفيلم "عالماشي" لعلي ربيع وآية سماحة وفيلم «أسود» مليون لرنا رئيس.

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