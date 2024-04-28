فيلم "شقو" يتجاوز حاجز 57 مليون جنيه إيرادات في 19 يوما

حقق فيلم “شقو” بطولة النجم عمرو يوسف ودينا الشربيني إيرادات بلغت 57 مليون و 404 ألف جنيها مصريا وذلك خلال 19 يوم عرض فقط ليتربع على قمة إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك.

وعلى صعيد آخر بدأ وبنجاح كبير العرض التجاري للفيلم في السعودية والإمارات وباقي دول العالم.

ويتنافس على إيرادات شباك التذاكر 4 أفلام في موسم أفلام عيد الفطر 2024، هي: شقو لعمرو يوسف ومحمد ممدوح، وفاصل من اللحظات اللذيذة لهشام ماجد وهنا الزاهد، وعالماشي لعلي ربيع، وأسود ملون بيومي فؤاد.

فيلم شقو بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبري، ومن إخراج كريم السبكي.

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون، يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

ويجتمع الرباعي، وهم: عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني، من جديد في فيلم "شقو" بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل"، الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه.

الفيلم من تأليف وسام صبري ويخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي، وتم طرحه في مصر في العيد، وسيطرح في باقي الدول العربية بعد العيد بعشرة أيام.