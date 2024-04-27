السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

رامى جمال يواصل تصدره "يوتيوب" بأغنيات ألبومه الجديد "خلينى أشوفك" (فيديو)

رامي جمال ألبوم خليني
رامي جمال ألبوم خليني أشوفك

يواصل النجم رامي جمال تصدره ترند موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" وذلك بأغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "خليني أشوفك" والذي طرحه الأيام الماضية.

وتصدر رامي ترند يوتيوب بـ3 أغنيات وهي كل من: "بيكلموني، إنت مين، شاهد الله".

وتعاون رامي في أغنية "بيكلموني" مع كل من الشاعر مودي نبيل، والملحن فارس فهمي، والموزع الموسيقي ومهندس الصوت وسام عبدالمنعم، وعازف الجيتار أحمد حسين، وتقول كلمات الأغنية: "بيطمنونى الناس عليه بيكلمونى أخباره لسه بيوصلونى من قلبى ببعتله السلام وبيسألونى أيامه لسه بيوحشونى بالغالى لما يحلفونى أنا ببقى متطمن أوام".

 

فيما تعاون في أغنية "إنت مين" مع كل من الشاعر الغنائي أحمد المالكي، والملحن محمدي والموزع الموسيقي محمد مجدي وعازف الجيتار أحمد حسين وعازف الباص جيتار سيكا شيلو وأحمد حسام وتقول كلمات الأغنية: "إنت مين..بقيت أنا بشوفك غريب.. حد مش واضح مُريب خليت مشاعري يقلوا بالتدريج..ويوم عن يوم إيديا تسيب لا بقيت بترضيني.. ولا اللي أنا فيه يبقيني وعيشتي معاك بتأذيني وقلبي حزين وبقيت واحد تاني.. بيبقي سعيد في أحزاني وكل الدنيا شايفاني كبرت سنين".

 

كما تعاون رامي جمال في أغنية "شاهد الله" مع كل من الشاعر الغنائي عمرو تيام، والملحن مصطفى العسال والموزع الموسيقي محمد رئيس، ومهندس الصوت محمد مجدي، وعازف الجيتار أحمد حسين وعازف الكمنجة شريف طارق، وتقول كلمات الأغنية: "طمنني ليه بأفعال كتير وشيلته سنين ف عيني خلاني أقول أنا لو بموت بروحه ده هيفديني دخل راسم وش الملاك وشاف الخير كله معايا قاللي أضحي بعمري فداك ففرضت أنا حسن النوايا شاهد الله عاللي شوفناه أيام ربي ما يعودها تاني منه اكتفيت ياما اتأذيت ده خان وعوده وكان أناني".

 

ألبوم رامي جمال الجديد 

ويتضمن ألبوم "خليني أشوفك" لرامي جمال 15 أغنية وهي كل من: "خليني أشوفك، وبقول وأكدب، وبضيع وقت، وفستانك أبيض، وأوقات، وقلبي خام، وأهو سوء تفاهم، وبيكلموني، وهنسى اسمك، وذكريات هوانا، وقولي آه، وشاهد الله، وإنت مين، وعادي أنساك".

النجم رامي جمال رامي جمال خليني أشوفك يوتيوب بيكلموني انت مين “شاهد الله

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