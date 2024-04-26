الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

سعد الصغير يرفع شعار كامل العدد لحفلاته فى أمريكا (صور)

سعد الصغير
سعد الصغير

أعرب المطرب سعد الصغير عن سعادته بنجاح حفلاته الذى أحياها في أمريكا مؤخرا حيث أحيا 3 حفلات ومن المقرر أن يواصل سعد جولته خلال الشهر المقبل أيضا للولايات المتحدة الأمريكية، حيث يحيي 4 حفلات هناك .

وقال سعد في تصريحات صحفية: الحمد لله الحفلات رفعت شعار كامل العدد، ولقيت محبة كبيرة وتفاعل من الجمهور الأمريكي، حيث شعرت أننى بغنى في مصر، مشيرا أنه قدم أغانى باللغة الإنجليزية في تلك الحفلات ولاقت اعجاب كبير، كما قدم حفل مع المطربة أمينة الذى استمتع بالغناء معها، ووجه سعد الشكر لمعتهد الحفلات إيلى حرفوش، وننشر عدد من الصور خلال جولة سعد فى أمريكا.

وطرح مؤخرا الفنان سعد الصغير أغنية تحمل إسم خليكي بصة وراكي تزامنا مع الاحتفال بعيد الحب، وجاءت كلماتها بطريقة كوميدية وتقول الأغنية : خليكي دايما بصة وراكي أهو كله هييجي على أفاكي، انتي كسرتي اللي مابينا ولاصونتي العيش والكنتاكي، وأعرب عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على الأغنية.

وطرح سعد الصغير، مؤخرا أغنية شارع شريف كما طرح اغنية  هنروح المولد 2 على كافة المنصات الالكترونية والمحطات الفضائية، وأغنية "يابت يلا"، وحققت نجاحا كبيرا من كلمات أحمد غريب وألحان زيزو فاروق وتوزيع زيزو فاروق وعصام إسماعيل.

وتم تصوير الأغنية فى دبى واستغرق فى تصويرها نحو يومين، ومن المقرر أن يصور عددا من أغانى الألبوم على طريقة الفيديو كليب، ومن أغانى سعد الصغير "أصحي .. فوق" و"هتجوز" " ويابت يلا" و"شكرا يا عم"، و"ولعة" و"بسم الله" و"الليلة حلوه"، و"ادلع يا عريس" و"الحنطور" و"العنب"، و"عسل أبيض".

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المطرب سعد الصغير سعد الصغير أمريكا المتحدة الأمريكية خليكي بصة وراكي

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