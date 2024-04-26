بدرية طلبة عن قُبلتها لصاحب واقعة أحمد عبدالعزيز: "شخص مُنساق ومعزمتوش على الفرح"

تصدرت الفنانة بدرية طلبة، الساعات الماضية ترند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وذلك بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي تقوم بتقبيل الشاب حسن الشهير بـ"صاحب واقعة الفنان أحمد عبدالعزيز بعزاء الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر"، وذلك خلال حفل زفاف ابنتها والذي أقيم أمس الأول.

وردت الفنانة بدرية طلبة عن تصدرها الترند ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورتها وهي تُقبل الشاب حسن وعلقت عليها قائلة: جماعة بعد إذنكم أنا معزمتش حد ولا أعرف طريقه ولا دا مين أنا لاقيته في الفرح ومكانش ينفع أعمل أي رد فعل إلا إني أرحب بيه وللأسف دا شخص منساق فيه ناس بتسترزق من وراه".

وأضافت: "بيستفادوا منه ومن أي لقطه تحصله ماشيين وراه بكاميرات التليفونات بتاعتهم وبيزقوه في أي حتة وفي أي حاله مستفيدين منه وبكررها لا عزمته ولا أعرفه وكونى أرحب بيه دا أمر طبيعي، أنا ترند مش مستنية حد أعمل بيه ترند.. عيب".

حفل زفاف ابنة بدرية طلبة

واحتفلت الفنانة بدرية طلبة بزواج ابنتها سلمى وعقد قرانها الذي تم بأحد فنادق القاهرة بحضور عدد كبير من الفنانين والفنانات، على رأسهم الفنانة سوسن بدر والفنانة ميريهان حسين، والفنانة وفاء عامر وشقيقتها أيتن عامر، وأحيت الحفل الراقصة دينا.

آخر أعمال الفنانة بدرية طلبة الفنية

يذكر أن بدرية طلبة شاركت خلال فيلمين تم عرضهما فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2024، وهما "الملكة" من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس وتأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبدالعزيز.

كما شاركت فى فيلم "عادل مش عادل" بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجة، والمطربة نوال، والفيلم قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.