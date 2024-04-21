أحدث ظهور لياسمين عبد العزيز على نغمات أغنية "رايقة" لعمرو دياب (صور)

على نغمات أغنية “رايقة” للنجم عمرو دياب شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز جمهورها بأحدث إطلالة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت ياسمين عبد العزيز عدد من الصور عبر خاصية الـ"ستوري" عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” ظهرت خلال الصور وهي داخل منزلها.

ياسمين عبد العزيز

واعتادت النجمة ياسمين عبد العزيز الفترة الأخيرة على التفاعل بشكل كبير مع جمهورها ومحبيها من خلال حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خاصة بعد طلاقها من الفنان أحمد العوضي والذي أصبح حديث الجميع في الفترة الأخيرة.

ياسمين عبد العزيز

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز الأيام الماضية على الاحتفال بعيد الفطر المبارك على طريقتها الخاصة، وبخفة ظلها الذي اعتاد عليها الجمهور.

وشاركت “ياسمين” مقطع فيديو لها تتراقص على أنغام أغنية “اختياراتي” للمطرب أحمد سعد، وسرعان ما انهالت عليها التعليقات ما بين جمهور اعتبره انها تشير بكلمات الأغنية للفنان أحمد العوضي زوجها السابق، وبين المهنئين لها بعيد الفطر المبارك.

جدير بالذكر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز ردت على تصريحات طليقها الفنان أحمد العوضي الأخيرة خلال استضافته ببرنامج “ع المسرح” الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي، وقدمته الإعلامية منى عبد الوهاب، بأغنية "كدابين" لشيرين عبدالوهاب.

ياسمين عبد العزيز

وكان العوضي قد صرّح في برنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، بأن ياسمين عبدالعزيز هى "أصدق حب" في حياته، وأنها الحب الحقيقي والوحيد الذي عاشه.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع رد ياسمين، حيث عبر البعض عن دعمه لها، بينما اعتبر آخرون أن ردها غير لائق.

آخر ظهور لياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

كان آخر ظهور لياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معًا في حفل توزيع جوائز مهرجان وشوشة، حيث تسلم أحمد العوضي خلال الحفل جائزة أفضل ممثل في رمضان 2023، ليحرص العوضي على إهداء جائزته للفنانة ياسمين عبدالعزيز، قائلًا: "أهدي الجايزة دي لوحش الكون"، في وسط ضحك هيستيري من النجمة الشهيرة.

طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وأعلنت ياسمين عبدالعزيز الأيام الماضية انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي بعد الاحتفال بعيد ميلادها الـ44، من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلةً: "تم الطلاق الرسمي بينى وبين أحمد العوضي، كل الاحترام والتقدير".