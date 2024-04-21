باسم سمرة ينضم لأبطال فيلم تامر حسنى الجديد "رى ستارت"

أعلن النجم تامر حسني عن انضمام الفنان باسم سمرة لأبطال فيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم “ري ستارت” والمقرر انطلاق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، بقيادة المخرجة سارة توفيق.

ونشر تامر حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة تجمعه بالفنان باسم سمرة وعلق عليها قائلًا: “النهاردة انضم لأسرة فيلمي الجديد (ري ستارت) حبيب قلبي وعشرة العُمر النجم الكبير باسم سمرة مبروك علينا يابوسمرة نورت الفيلم”.

فيلم تامر حسني الجديد رى ستارت

ويقوم حاليًا الكاتب والسيناريست أيمن بهجت قمر بوضع اللمسات النهائية على سيناريو فيلم “ري ستارت” في الوقت الذي تقوم به الجهة المنتجة بإبرام التعاقدات الرسمية مع الفنانين المشاركين، إذ تم التعاقد مؤخرًا مع الفنان الكوميدى محمد ثروت ومن المقرر طرح العمل خلال موسم أفلام صيف 2024.

ويسجل فيلم "ري ستارت" التعاون الثاني بين هنا الزاهد والنجم تامر حسني على الصعيد السينمائي، وذلك بعدما قدما معًا فيلم "بحبك" الذي تم عرضه في عام 2022، وحقق نجاحًا كبيرًا، والفيلم تأليف وإخراج تامر حسني، وشارك في بطولة الفيلم حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخة، أحمد عزمي، تميم عبده، سمر محمد متولي، شهد الشاطر، وتناول فيلم "بحبك" أحداث حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

آخر أعمال تامر حسني السينمائية

وقدم تامر حسنى آخر أفلامه "تاج" الذي عرض في موسم عيد الأضحى العام الماضي 2023، وشارك في بطولته دينا الشربينى، عمرو عبدالجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبوداود، إسراء أحمد، محمد الجوهري، أحمد علي، سمر متولي، إحسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.