أوبرا الإسكندرية تحتفل بأعياد تحرير سيناء بأعمال وطنية وتنويعات إيقاعية

تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالية للدارسين بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية تحت إشراف الدكتورة هدى حسنى وذلك في السابعة مساء الأربعاء 24 أبريل علي مسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية".

تضم الاحتفالية نخبة من المؤلفات الحماسية التي تعبر عن الفخر والانتماء ويشارك خلالها طلاب فصل الإيقاع تدريب وقيادة الفنان سعيد الأرتيست بتنويعات إيقاعية، كما يقدم فصل الغناء العربي تدريب وقيادة ومصاحبة على البيانو الدكتور محمد حسني أعمال على باب مصر - مصر التي في خاطري - موشح ياشادي الألحان - المريلة الكحلي - دولا مين - موشح يا من لعبت به شمول - مصر تتحدث عن نفسها - عظيمة يامصر - اسلمي يامصر وفيها حاجة حلوة.

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الإرتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم اقساما متعددة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعا لهم وتقديرا لجهدهم خلال فترة الدراسة.