مي سليم لـ"الدستور": انتهيت من فيلم "بنقدر ظروفك" وأنتظر طرحه بالسينمات

تنتظر النجمة الأردنية مي سليم، طرح فيلمها السينمائي الجديد “بنقدر ظروفك” بدور العرض السينمائي والتي تعود من خلاله إلى السينما من جديد بعد فترة من الغياب.

وقالت مي سليم في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنها انتهت من تصوير الفيلم خلال الفترة الماضية قبل شهر رمضان المنقضي معربة عن سعادتها بالتعاون مع النجم أحمد الفيشاوي والمخرج أيمن مكرم والمؤلف سمير النيل.

وأضافت أن فيلم “بنقدر ظروفك” من أحب الأعمال إلى قلبها مشيرة إلى أنه عمل اجتماعي رومانسي تتخلله مواقف كوميدية وستقدم خلال أحداثه شخصية فتاة تدعى "ملك" تتميز بالجدعنة والطيبة وتحب أهلها بشكل كبير وتجمعها علاقة حب بالفنان أحمد الفيشاوي من الصغر حتى الكبر.

وأشارت إلى أن شخصيتها بفيلم “بنقدر ظروفك” تختلف تماما عن كل ما قدمته فى الماضى فهي مليئة بالمفاجأت وستجعل المشاهد يتعاطف معها متمنية أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور عند عرضه بالسينمات الفترة المقبلة.

قصة فيلم بنقدر ظروفك

قصة الفيلم تدور حول تساؤل مضمونة: هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك اللذين يعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على رجول وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالتمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان؟ وتشتري بناتها كريمات التجميل بمعلقة الايس كريم؟! فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟.

أبطال وصناع فيلم بنقدر ظروفك

فيلم "بنقدر ظروفك" يخوض بطولته النجوم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول ومحمود حافظ وطاهر أبوليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء، ومدير مشروع سالم زعزع، ولاين بروديوسر إسراء علي، ومنتج فني محمود سامي، ومدير إدارة الإنتاج نادر المصري، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.





آخر أعمال مي سليم الفنية

وشاركت النجمة مي سليم خلال موسم رمضان المنقضي في بطولة مسلسل “سر إلهي” للنجمة روجينا والذي حقق ردود أفعال قوية بين الجمهور خلال عرضه.

مسلسل سر إلهي شارك في بطولته كل من النجمة روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبدالله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي.



