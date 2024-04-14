مي سليم لـ"الدستور": "المتحدة" تتيح الفرصة للفنانين الشباب من جميع الأعمار

أشادت الفنانة الأردنية مي سليم بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفعّال في الدراما التلفزيونية على مدار السنوات الأخيرة وكذلك دورها القوي في الإعلام المصري.

قالت مي، لـ"الدستور"، إن الشركة المتحدة تعتبر واحدة من أكبر الشركات فى مصر والوطن العربى وتتيح الفرص لجميع الفنانين من الشباب من جميع الأعمار لتقديم أعمالهم الفنية وموهبتهم للجمهور وهذا أمر يدعو للتفاؤل لأنه يجعل الصناعة تتطور.

وأكدت أن الشركة المتحدة لها دور كبير وفعال فى تطوير الدراما المصرية وهذا ما نشاهده على أرض الواقع بتقديمها أعمالا كنا نفتقدها لسنوات، كالدراما التاريخية بمسلسل “الحشاشين” بطولة كريم عبد العزيز والمسلسلات الأسطورية بمسلسل “جودر- ألف ليلة وليلة” لياسر جلال متمنية للشركة المتحدة مزيدا من النجاح والتقدم.

وشاركت مي سليم في الماراثون الرمضاني المنقضي ضمن أبطال مسلسل “سر إلهي” بطولة روجينا وأعربت في تصريحات سابقة لـ"الدستور" عن سعادتها بردود الأفعال القوية الذي حققها مسلسل سر إلهي مشيرة إلى إنها فوجئت بردود الأفعال التي وصفتها بانها تفوق الخيال معربة عن سعادتها بكل ردود الافعال التي حققها العمل عبر مواقع التواصل المختلفة وتصدره الترند بالمواقع المختلفة.

أضافت أنها دائمًا ما تكون حريصة على تقديم أدوار فنية تليق بجمهوري المصري والعربي، مشيرة إلى إنها حرصت على تقديم دور الشر بشكل مختلف خاصة وإنها قدمت العديد من الأدوار التي تنمي للشر في أعمالها السابقة.