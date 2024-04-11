"فاصل من اللحظات السعيدة" يحقق 4 ملايين جنيها في أول أيام العيد

ينافس الفنان هشام ماجد في موسم أفلام عيد الفطر 2024، بالفيلم السينمائي “فاصل من اللحظات اللذيذة” والمعروض حاليا للجمهور بدور العرض السينمائي.

وحقق فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة إيرادات مرضية أمس الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك - وحقق الفيلم إيرادات بقيمة 4 ملايين و32 ألف جنيها ليأتي في المركز الثاني بعد فيلم “شقو” الذي حصد إيرادات بقيمة 6 ملايين و858 ألف جنيه، متفوقًا على كل الأفلام المنافسة.

قصة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ممزوج ببعض الرومانسية حول زوجين تقع لهما العديد من المشاكل، إلى أن تفتح بوابة بالصدفة تقودهما إلى العوالم الموازية.

الإعلان الدعائي للفيلم

و طرحت الشركة المنتجة لفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة الإعلان الدعائي الرسمي للفيلم، خلال الأيام الماضية والذي احتوى على مجموعة من اللقطات الطريفة والكوميدية التي جمعت أبطال العمل.

أحمد سعد يغني الأغنية الدعائية

ويقدم النجم أحمد سعد الأغنية الدعائية لفيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” وتحمل الأغنية اسم “يابن المحظوظة” ومن المقرر طرحها كاملة خلال الساعات القليلة المقبلة عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية والقنوات الفضائية ومحطات الإذاعة.

أبطال وصناع الفيلم

ويشارك في بطولة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة كل من:

الفنان هشام ماجد.

الفنانة هنا الزاهد.

الفنان محمد ثروت.

الفنان بيومي فؤاد.

الطفل جان رامز.

الفنان طه دسوقي (ضيف شرف).

الفنانة غادة إبراهيم (ضيفة شرف).

تأليف شريف نجيب.

إخراج أحمد الجندي.

ويعد فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة هو التعاون الثاني بين هنا الزاهد وهشام ماجد في السينما، حيث ينتظر الثنائي عرض فيلم بضع ساعات في يوم ما" المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم، وتم الانتهاء من تصويره قبل عدة أشهر.