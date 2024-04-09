مسلسل بقينا اتنين لـ " شريف منير ورانيا يوسف " ملخص الحلقة 14

شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل بقينا اتنين بطولة النجمة رانيا يوسف والفنان شريف منير العديد من الأحداث الهامة والشيقة والتي عرضت عبر قناة CBC الفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية.

مسلسل بقينا اتنين تفاصيل احداث الحلقة 14

تحاول ياسمين والتي تجسد دورها الفنانة رانيا يوسف التعافي من صدمة طلاقها وخيانة زوجها “أدهم” الذي يجسد دوره الفنان شريف منير ودخوله في علاقة مع فتاة أخرى.

اقترحت “ياسمين" على “عاصم” الذي يجسد دوره الفنان ياسر الطوبجي أن يصالح طليقته وان يصطحب معه باقة من الورود لمصالحتها.

قام عاصم بمصالحة زوجته ريكو التي تجسد دورها الفنانة مروة عبد المنعم وذلك بعد تدخل ياسمين.

اكتشف “أدهم” ان ابنه المراهق يقوم بتدخين الشيشة الإلكتورنية وقام بتعنيفه بشدة وطلب منه الابتعاد عن أصدقاء السوء والتركيز في لعبة الكيك بوكس ليصبح بطل.

مسلسل بقينا اتنين موعد عرض الحلقة 15

تعرض الحلقة 15 من مسلسل بقينا اتنين بطولة النجمة رانيا يوسف والفنان شريف منير مساء اليوم الثلاثاء عقب أذان المغرب مباشرة.

مسلسل بقينا اتنين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الاخيرة

تعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل بقينا اتنين عبر قنوات سي بي سي الفضائية وذلك في التوقيتات التالية:

قناة CBC DRAMA في تمام الساعة 6.20 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 1.30 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 9 صباحا.

قناة CBC العامة في تمام الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 11 صباحا.

قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين تدور أحداثه حول 15 حلقة فقط في إطار اجتماعي كوميدي درامي ويتناول العمل قصة إمرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها، ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين يشارك في بطولته بجانب كل من الفنان شريف منير، والنجمة رانيا يوسف نخبة من نجوم الفن وهم كل من مروة عبد المنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، ياسر الطوبجي، ونبيل علي ماهر، ويوسف عثمان والفنان الراحل طارق عبد العزيز.

مسلسل بقينا اتنين من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكري، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.