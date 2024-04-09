الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بقينا اتنين لـ " شريف منير ورانيا يوسف " ملخص الحلقة 14

مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين

شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل بقينا اتنين بطولة النجمة رانيا يوسف والفنان شريف منير العديد من الأحداث الهامة والشيقة والتي عرضت عبر قناة CBC الفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية.

مسلسل بقينا اتنين تفاصيل احداث الحلقة 14

  • تحاول ياسمين والتي تجسد دورها الفنانة رانيا يوسف التعافي من صدمة طلاقها وخيانة زوجها “أدهم” الذي يجسد دوره الفنان شريف منير ودخوله في علاقة مع فتاة أخرى.
  • اقترحت “ياسمين" على “عاصم” الذي يجسد دوره الفنان ياسر الطوبجي أن يصالح طليقته وان يصطحب معه باقة من الورود لمصالحتها.
  • قام عاصم بمصالحة زوجته ريكو التي تجسد دورها الفنانة مروة عبد المنعم وذلك بعد تدخل ياسمين.
  • اكتشف “أدهم” ان ابنه المراهق يقوم بتدخين الشيشة الإلكتورنية وقام بتعنيفه بشدة وطلب منه الابتعاد عن أصدقاء السوء والتركيز في لعبة الكيك بوكس ليصبح بطل.

مسلسل بقينا اتنين موعد عرض الحلقة 15

تعرض الحلقة 15 من مسلسل بقينا اتنين بطولة النجمة رانيا يوسف والفنان شريف منير مساء اليوم الثلاثاء عقب أذان المغرب مباشرة.

مسلسل بقينا اتنين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الاخيرة

تعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل بقينا اتنين عبر قنوات سي بي سي الفضائية وذلك في التوقيتات التالية: 

  • قناة CBC DRAMA في تمام الساعة 6.20 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 1.30 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 9 صباحا.
  • قناة CBC العامة في تمام الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 11 صباحا.

موعد اعادة مسلسل بقينا اتنين لـ شريف منير و رانيا يوسف الحلقة 14

"بقينا اتنين" الحلقة 14.. مروة عبد المنعم تعود لزوجها وتسامحه على خيانته

بقينا اتنين الحلقة 14.. شريف منير يكتشف أن ابنه المراهق يدخن الڤيب

بقينا اتنين الحلقة 14.. رانيا يوسف تتعافى من صدمة دخول طليقها في علاقة جديدة

قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين تدور أحداثه حول 15 حلقة فقط في إطار اجتماعي كوميدي درامي ويتناول العمل قصة إمرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها، ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين يشارك في بطولته بجانب كل من الفنان شريف منير، والنجمة رانيا يوسف نخبة من نجوم الفن وهم كل من مروة عبد المنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، ياسر الطوبجي، ونبيل علي ماهر، ويوسف عثمان والفنان الراحل طارق عبد العزيز.

مسلسل بقينا اتنين من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكري، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة الأخيرة مشاهدة مسلسل بقينا اتنين بقينا اتنين مسلسل بقينا اتنين موعد عرض بقينا اتنين موعد عرض مسلسل بقينا اتنين موعد اعادة مسلسل بقينا اتنين قصة مسلسل بقينا اتنين أبطال مسلسل بقينا اتنين موعد عرض مسلسل شريف منير مسلسل شريف منير رنيا يوسف قنوات عرض بقينا اتنين قنوات عرض مسلسل بقينا اتنين موعد مسلسل بقينا اتنين الحلقة الرابعة عشر من بقينا اتنين بقينا اتنين الحلقة الرابعة عشر بقينا اتنين الحلقة 14 الحلقة 14 مسلسل بقينا اتنين الحلقة الأخيرة مسلسل بقينا اتنين مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

أفلام عيد الفطر 2024.. قصة فيلم "عالماشي" والإعلان الدعائي قبل طرحه بالسينمات

أفلام عيد الفطر 2024.. قصة فيلم "شقو" والإعلان الدعائى قبل طرحه بالسينمات

"كيرة والجن" على WATCH IT.. استمتع بتجربة سينمائية مُثيرة في العيد

منذر رياحنة لـ"الدستور": "المتحدة" رائدة فى مجال الفن والإعلام وأسهمت فى تطوير الدراما

76 فيلمًا يشاركون في الدورة الثامنة لمهرجان أسوان لأفلام المرأة

أبطال وصناع مسلسل "صيد العقارب" ضيوف "كلمة أخيرة" الثلاثاء

موعد اعادة مسلسل بقينا اتنين لـ شريف منير و رانيا يوسف الحلقة 14

عبد الباسط حمودة وأوكا يغنيان الأغنية الدعائية لفيلم عالماشي (فيديو)

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

متعدد العلاقات النسائية.. "سهرة مع متسولة" وراء مقتل عجوز الوراق

اجمل ما قيل في التهنئة بعيد الفطر 2024.. للاحباب والاقارب والاصدقاء

"طاهر" يحدز مسئولى الزمالك من كارثة تهدد مركز حراسة المرمى (صورة)

مصرع ربة منزل صدمها قطار في بلقاس بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

جلال حمام

الحشاشون.. يعبرون الزمان والمكان!

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

صور

حكايات الكحك.. حلاوة العيد فى كل قضمة

الكحك يسيطر على موائد المصريين في عيد الفطر

مباراة تعادل الأهلى وإنبى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

العدوان الإسرائيلي على غزة.. حصيلة 186 يوما من الحرب