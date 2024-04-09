الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"كيرة والجن" على WATCH IT.. استمتع بتجربة سينمائية مُثيرة في العيد

كيرة والجن
كيرة والجن

تطرح منصة WATCH IT الرقمية الفيلم السينمائي “كيرة والجن” بطولة النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز عبر المنصة وذلك في تمام الساعة 12 منتصف الليل وذلك احتفالا لمشتركيها بعيد الفطبر المبارك.

وعرض فيلم "كيرة والجن" فى دور العرض المصرية يوم 30 يونيو الماضي، واستطاع خلال فترة عرضه تحقيق إيرادات قياسية بلغت 120 مليون جنيه، ليصبح الفيلم الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، متخطيًا فيلم "الفيل الأزرق 2" الذي حقق 104 ملايين جنيه وقت عرضه عام 2019.

ويرصد فيلم “كيرة والجن” حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19 إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلًا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب. 

إزاي تشترك في منصة WATCH IT 

ويقدم “الدستور” في السطور التالية كيفية الاشتراك في منصة WATCH IT لمتابعة أحداث الأفلام والمسلسلات:

كيفية الاشتراك عبر شبكة الهاتف المحمول

  • زور موقع https://www.watchit.com
  • اختر إنشاء حساب.
  • ادخل البيانات المطلوبة أو تسجيل الدخول.
  • اختر اشتراكات شبكات المحمول.
  • اختر نوع الباقة المناسبة.
  • قم بإدخال رقم الموبايل
  • ادخل الكود المرسل علي رقم الموبايل.

كيفية الاشتراك عبر خدمة فوري

  • زور موقع https://www.watchit.com
  • اختر إنشاء حساب.
  • ادخل البيانات المطلوبة أو تسجيل الدخول.
  • اختر من الإشتراكات المناسب لك.
  • اختر كاش.
  • استخدم الكود الظاهر للدفع عن طريق خدمة فوري.
  • كود الخدمة: 788.

وتقدم إدارة WATCH IT قيمة اشتراك للجمهور بباقات جديدة تبدأ من ١٤.٩٩ج في الشهر و١٤٩.٩٩ج في السنة.

منصة watch it watch it كيرة والجن كريم عبد العزيز أحمد عز فيلم “كيرة والجن”

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