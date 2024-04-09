"كيرة والجن" على WATCH IT.. استمتع بتجربة سينمائية مُثيرة في العيد

تطرح منصة WATCH IT الرقمية الفيلم السينمائي “كيرة والجن” بطولة النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز عبر المنصة وذلك في تمام الساعة 12 منتصف الليل وذلك احتفالا لمشتركيها بعيد الفطبر المبارك.

وعرض فيلم "كيرة والجن" فى دور العرض المصرية يوم 30 يونيو الماضي، واستطاع خلال فترة عرضه تحقيق إيرادات قياسية بلغت 120 مليون جنيه، ليصبح الفيلم الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، متخطيًا فيلم "الفيل الأزرق 2" الذي حقق 104 ملايين جنيه وقت عرضه عام 2019.

ويرصد فيلم “كيرة والجن” حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19 إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلًا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

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ويقدم “الدستور” في السطور التالية كيفية الاشتراك في منصة WATCH IT لمتابعة أحداث الأفلام والمسلسلات:

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وتقدم إدارة WATCH IT قيمة اشتراك للجمهور بباقات جديدة تبدأ من ١٤.٩٩ج في الشهر و١٤٩.٩٩ج في السنة.