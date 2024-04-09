منذر رياحنة لـ"الدستور": "المتحدة" رائدة فى مجال الفن والإعلام وأسهمت فى تطوير الدراما

أشاد النجم الأردني منذر رياحنة بالدور القوي والفعال للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تطوير الدراما والإعلام المصري.

وقال منذر رياحنة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أصبحت واحدة من كبرى الشركات الرائدة في مجال الفن والإعلام على مستوى الوطن العربي، حيث قدمت العديد من الأعمال التلفزيونية على مدار السنوات الأخيرة وساهمت في تطور مستوى القصة والصورة المقدمة للجمهور في هذه الأعمال.

وأضاف أن الشركة المتحدة تسير على خطى وأهداف واضحة وتولي اهتماماً كبيراً بالمستقبل، وهو ما تجلى في الأعمال الضخمة التي قدمت للجمهور في العام الحالي، حيث شهدت تطوراً كبيراً وتنوعاً في المحتوى والقضايا التي تناولتها الأعمال التي عُرضت عبر قنواتها الفضائية.

وتمكن الفنان الأردني منذر رياحنة من تحقيق ردود أفعال قوية بشخصية "المعلم عنتر" التي جسدها في مسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفى شعبان، والذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان الماضي.

وقال "منذر" إن ردود الأفعال حول مسلسل "المعلم" تجاوزت جميع توقعات صناع العمل، وأن الجمهور تمكن من الاندماج مع أحداث العمل والتأثر بكل شخصية بشكل كبير، وهذا نجاح كبير.

وأشار إلى أن المسلسل تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وعدد من الدول العربية، معرباً عن سعادته بهذا الكم الهائل من التفاعل.

وتابع: “في النهاية، تمكنا من السير في هذا العمل على أسس الدراما التليفزيونية المصرية بكل أمانة، وقدمنا السهل الممتنع. وفي الحقيقة، السهل هو الذي يصل للجمهور في النهاية، وهذا دورنا كفنانين أن نصل إلى الناس”.

مسلسل المعلم

وينتمي مسلسل المعلم إلى فئة الـ30 حلقة، ويعرض المسلسل عبر قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن عبر منصة واتش إت الرقمية.

مسلسل المعلم من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبدالعزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى.