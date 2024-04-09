الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

منذر رياحنة لـ"الدستور": "المتحدة" رائدة فى مجال الفن والإعلام وأسهمت فى تطوير الدراما

منذر ريحانة
منذر ريحانة

أشاد النجم الأردني منذر رياحنة بالدور القوي والفعال للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تطوير الدراما والإعلام المصري.

وقال منذر رياحنة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أصبحت واحدة من كبرى الشركات الرائدة في مجال الفن والإعلام على مستوى الوطن العربي، حيث قدمت العديد من الأعمال التلفزيونية على مدار السنوات الأخيرة وساهمت في تطور مستوى القصة والصورة المقدمة للجمهور في هذه الأعمال.

وأضاف أن الشركة المتحدة تسير على خطى وأهداف واضحة وتولي اهتماماً كبيراً بالمستقبل، وهو ما تجلى في الأعمال الضخمة التي قدمت للجمهور في العام الحالي، حيث شهدت تطوراً كبيراً وتنوعاً في المحتوى والقضايا التي تناولتها الأعمال التي عُرضت عبر قنواتها الفضائية.

وتمكن الفنان الأردني منذر رياحنة من تحقيق ردود أفعال قوية بشخصية "المعلم عنتر" التي جسدها في مسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفى شعبان، والذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان الماضي.

منذر رياحنة: الجمهور ينادينى بـ«المعلم عنتر».. وذهبت لأسواق السمك قبل التصوير

وقال "منذر" إن ردود الأفعال حول مسلسل "المعلم" تجاوزت جميع توقعات صناع العمل، وأن الجمهور تمكن من الاندماج مع أحداث العمل والتأثر بكل شخصية بشكل كبير، وهذا نجاح كبير. 

وأشار إلى أن المسلسل تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وعدد من الدول العربية، معرباً عن سعادته بهذا الكم الهائل من التفاعل.

وتابع: “في النهاية، تمكنا من السير في هذا العمل على أسس الدراما التليفزيونية المصرية بكل أمانة، وقدمنا السهل الممتنع. وفي الحقيقة، السهل هو الذي يصل للجمهور في النهاية، وهذا دورنا كفنانين أن نصل إلى الناس”.

مسلسل المعلم

وينتمي مسلسل المعلم إلى فئة الـ30 حلقة، ويعرض المسلسل عبر قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن عبر منصة واتش إت الرقمية.

مسلسل المعلم من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبدالعزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى.

النجم الأردني منذر رياحنة ب منذر رياحنه المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة الشركة المتحدة الدستور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

مواد متعلقة

76 فيلمًا يشاركون في الدورة الثامنة لمهرجان أسوان لأفلام المرأة

أبطال وصناع مسلسل "صيد العقارب" ضيوف "كلمة أخيرة" الثلاثاء

موعد اعادة مسلسل بقينا اتنين لـ شريف منير و رانيا يوسف الحلقة 14

عبد الباسط حمودة وأوكا يغنيان الأغنية الدعائية لفيلم عالماشي (فيديو)

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 14.. ماذا يفعل زين وأدهم بعد خلافهم بالشراكة

بعد التعاون معًا فى "محارب".. ناهد السباعى: حسن الرداد فنان يتمتع بروح رائعة

منذر رياحنة: اتبعنا أساسيات الدراما التليفزيونية وقدمنا السهل الممتنع فى مسلسل "المعلم"

موعد اعادة مسلسل بقينا اتنين لـ شريف منير و رانيا يوسف الحلقة 13

الأكثر قراءة

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

الأخت متورطة.. القبض على المتهمين بإلقاء عشيق شقيقتهم من الطابق الثامن ببشتيل

عاجل| قرار مصيرى فى الزمالك بشأن "عواد وصبحى".. مفاجأة للجميع

"الداخلية" تكشف سبب مقتل عامل وإصابة نجله فى مشاجرة بدار السلام

3 ليالٍ من هتك العرض.. جريمة بحق قاصر تهز البساتين

اجمل ما قيل في التهنئة بعيد الفطر 2024.. للاحباب والاقارب والاصدقاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

ماجد حبته

نيكاراجوا.. إسرائيل وألمانيا

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

صور

حكايات الكحك.. حلاوة العيد في كل قضمة

الكحك يسيطر على موائد المصريين في عيد الفطر

مباراة تعادل الأهلى وإنبى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

العدوان الإسرائيلي على غزة.. حصيلة 186 يوما من الحرب