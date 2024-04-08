عبد الباسط حمودة وأوكا يغنيان الأغنية الدعائية لفيلم عالماشي (فيديو)

“كتاكيت كتاكيت” هي الأغنية الدعائية لفيلم علي ربيع الجديد الذي يحمل اسم عالماشي والمقرر طرحه اول أيام عيد الفطر المبارك بدور العض السينمائي.

أغنية كتاكيت كتاكيت من غناء كل من عبد الباسط حمودة وأوكا وحودة بندق ومن كلمات مصطفي حسن والحان كريم عاشور وإشراف فني هاني محروس.

وشارك الثلاثي عبد الباسط حمودة – وأوكا – وبندق في مشهد من الفيلم من خلال غنائهم للأغنية بمشاركة بطل الفيلم علي ربيع والذي يقدم شخصية (هادي) وصديقة ( ايشا ) الفنان كريم عفيفي، وعدد من الراقصين.

https://www.youtube.com/shorts/loOKcMReeXU

فيلم عالماشي بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري وإنتاج ُTMP للمنتج يوسف الطاهر، ومن المقرر عرضه في عيد الفطر 2024.

وتدور احداثه حول هادي الموظف الكسول الذي تنقلب حياته راسًا علي عقب بعد تعرضه لمرض نادر لنعيش معه مغامرة من الكوميديا والتحدي.