الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

عبد الباسط حمودة وأوكا يغنيان الأغنية الدعائية لفيلم عالماشي (فيديو)

عبد الباسط حموده
عبد الباسط حموده فيلم ع الماشي

“كتاكيت كتاكيت” هي الأغنية الدعائية لفيلم علي ربيع الجديد الذي يحمل اسم عالماشي والمقرر طرحه اول أيام عيد الفطر المبارك بدور العض السينمائي.

 أغنية كتاكيت كتاكيت من غناء كل من عبد الباسط حمودة وأوكا وحودة بندق ومن كلمات مصطفي حسن والحان كريم عاشور وإشراف فني هاني محروس.

وشارك الثلاثي عبد الباسط حمودة – وأوكا – وبندق في مشهد من الفيلم من خلال غنائهم للأغنية بمشاركة بطل الفيلم علي ربيع والذي يقدم شخصية (هادي) وصديقة ( ايشا ) الفنان كريم عفيفي، وعدد من الراقصين.

https://www.youtube.com/shorts/loOKcMReeXU

فيلم عالماشي بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري وإنتاج ُTMP للمنتج يوسف الطاهر، ومن المقرر عرضه في عيد الفطر 2024.

وتدور احداثه حول هادي الموظف الكسول الذي تنقلب حياته راسًا علي عقب بعد تعرضه لمرض نادر لنعيش معه مغامرة من الكوميديا والتحدي.

علي ربيع عالماشي فيلم عالماشي كريم عفيفي كتاكيت كتاكيت أغنية كتاكيت كتاكيت حودة بندق

مواد متعلقة

بعد التعاون معًا فى "محارب".. ناهد السباعى: حسن الرداد فنان يتمتع بروح رائعة

منذر رياحنة: اتبعنا أساسيات الدراما التليفزيونية وقدمنا السهل الممتنع فى مسلسل "المعلم"

موعد اعادة مسلسل بقينا اتنين لـ شريف منير و رانيا يوسف الحلقة 13

الكوميديا تسيطر.. خريطة أفلام عيد الفطر 2024

مسلسل بقينا اتنين.. تفاصيل أحداث الحلقة 13

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 13.. ميمي جمال تواسي رانيا يوسف وتوجه لها النصائح

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 13.. رانيا يوسف تطلب من شريف منير فض الشراكة بينهما

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 13.. صدام بين "أدهم" و"زين" بسبب تغيير أسم الشركة

الأكثر قراءة

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل.. تعذر رؤية هلال شوال فى السعودية والأربعاء أول أيام عيد الفطر 2024

أول رد من اتحاد الكرة على الاعتداء على الحكم محمد معروف

متى موعد العيد الصغير؟ وميعاد صلاة عيد الفطر

تبدأ بعد إجازة العيد.. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح