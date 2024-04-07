مسلسل بقينا اتنين الحلقة 13.. رانيا يوسف تطلب من شريف منير فض الشراكة بينهما

عرضت اليوم الحلقة 13 من مسلسل بقينا اتنين بطولة رانيا يوسف وشريف منير والمعروض عبر قناة CBC الفضائية.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 13

وشهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "بقينا اتنين" أحداثا مثيرة، بعدما انتهت حلقة أمس بذهاب ياسمين التي تجسد دورها الفنانة رانيا يوسف إلى أدهم الذي يجسد دوره الفنان شريف منير لتصالحه، فاكتشفت أنه يجلس مع صديقته الجديدة، فأصيبت بصدمة عاطفية.

وطلبت “ياسمين” من “أدهم” ضمن أحداث الحلقة 13 من مسلسل بقينا اتنين أن يتم فض الشراكة التي بينهما في الشركة، وأن يشتري نصيبها أو تشتري هي نصيبه، ولكنه رفض وطلب منها الهدوء.

حاولت ندى صديقة أدهم الجديدة أن تركب الأحداث وتجذبه لها بصوره أكبر، في حين قام ياسر "إدوارد" صديق أدهم بالتأكيد له على أن ياسمين تحبه وغضبت من وجود ندى معه فقررت فض الشراكة.

مسلسل بقينا اتنين مواعيد وقنوات العرض

مسلسل بقينا اتنين يعرض عبر قناة CBC DRAMA في تمام الساعة السادسة والربع مساء.

فيما يعرض عبر قناة CBC العامة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف منتصف الليل.

كما تعرض حلقات مسلسل بقينا اتنين عبر منصة WATCH IT الرقمية مقابل اشتراك مادي.

قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين تدور أحداثه حول 15 حلقة فقط في إطار اجتماعي كوميدي درامي ويتناول العمل قصة إمرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها، ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

"بقينا اتنين" يشارك في بطولته بجانب كل من الفنان شريف منير، والنجمة رانيا يوسف نخبة من نجوم الفن وهم كل من مروة عبد المنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، ياسر الطوبجي، ونبيل علي ماهر، ويوسف عثمان والفنان الراحل طارق عبد العزيز.

مسلسل بقينا اتنين من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكري، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.