مسلسل بقينا اتنين الحلقة 12.. "نادية" تحاول إقناع "ياسمين" للعودة إلى أدهم

عرضت اليوم السبت الحلقة الثانية عشر من مسلسل بقينا اتنين بطولة رانيا يوسف وشريف منير عبر قنوات CBC الفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية.

وشهدت الحلقة 12 من مسلسل بقينا اتنين محاول إقناع “نادية” التي تجسد دورها الفنانة ميمي جمال لابنتها "ياسمين" التي تجسد دورها الفنانة رانيا يوسف في العودة لطليقها “أدهم” الذي يجسد دوره الفنان شريف منير.

وتحدثت نادية مع ياسمين حول علاقتها بطليقها أدهم وقالت لها إنه لديه حق في أن يترك المنزل وأن يطلقها خاصة بعد اكتشافه أن جميع أفراد المنزل يكذبون عليه بخصوص تدريب نجله للملاكمة بدلا من كرة القدم وقالت لها ان تفكر بشكل عقلاني في الحديث معه ومصالحته من أجل مصلحة الأولاد.

مسلسل بقينا اتنين مواعيد وقنوات العرض

مسلسل بقينا اتنين يعرض عبر قناة CBC DRAMA في تمام الساعة السادسة والربع مساء.

فيما يعرض عبر قناة CBC العامة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف منتصف الليل.

كما تعرض حلقات مسلسل بقينا اتنين عبر منصة WATCH IT الرقمية مقابل اشتراك مادي.

قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين تدور أحداثه حول 15 حلقة فقط في إطار اجتماعي كوميدي درامي ويتناول العمل قصة إمرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها، ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها بعد علاقة زوجية استمرت لمدة 25 عاما ولكنها توترت بسبب حالة الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف مما يجعلهما يقررا الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

"بقينا اتنين" يشارك في بطولته بجانب كل من الفنان شريف منير، والنجمة رانيا يوسف نخبة من نجوم الفن وهم كل من مروة عبد المنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، ياسر الطوبجي، ونبيل علي ماهر، ويوسف عثمان والفنان الراحل طارق عبد العزيز.

مسلسل بقينا اتنين من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكري، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

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