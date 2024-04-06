السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل مليحة الحلقة الثانية عشر.. حياة أدهم في خطر

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

تم استدعاء المقدم أدهم "دياب" للعمل بالعريش وهو المقر الذي حلم بالتواجد فيه للتصدي للعمليات الإرهابية، وقام بتوجيه كلمات تحفيزية إلى فرقته من بينها أنهم وهم ضباط الحدود هم الحائط الذي يحمي الدولة من الأخطار الخارجية.

  كما أوصاهم أدهم بتنفيذ التعليمات، وكذلك اطلع على مستجدات الأوضاع في سيناء، وذلك بعدما كثرت عمليات التهريب، وايضًا بعد كثرة تواجد الوجوه الغريبة التي اتخذت من  سيناء مسرحا لعملياتها، وهو الأمر الذي قد يعرض حياة دياب في عمله للخطر.

مسلسل مليحة ملخص الحلقة الحادية عشر

وكان قد ظهر الجد السيناوي الذي يغلب دوره الفنان سامي مغاوري خلال الحلقة الحادية عشر من مسلسل مليحة، وهو يقول لابنه أن عليه عند وصوله إلى مقر الكتيبة ١٠١ السؤال على الضابط أدهم الشاعر وإبلاغه أن أباه "الجدّ السيناوي"  سيزوره اليوم هو وشيوخ القبائل.

كما قد ظهر ابن الشيخ السيناوي، وهو يقول لوالده أمه سيذهب إلى الكتيبة ١٠١، وذلك لأن لديه إخبارية حيث أن هناك سيارات مشبوهه.

مسلسل مليحة الحلقة 12.. أدهم يطمأن على أفراد كتيبته ووالدته خائفة عليه

مسلسل مليحة تفاصيل الحلقة 12.. حدوث خلافات بين أمير المصري وخطيبته فريدة

مسلسل مليحة الحلقة 12

وخلال الحلقة الثانية عشر من مسلسل مليحة، والتي عرضت اليوم خاض الضابط أدهم عملية كبيرة للتصدي لتهريب شحنة كبيرة من السلاح تعبر من داخل سيناء من قبل بعض العصابات الإرهابية، واستطاع أن يحبطها، ليواصل عمله ولكنه عرض حياته للخطر من أجل الحفاظ على سلامة وأمن البلاد.

أبطال مسلسل مليحة 

مسلسل مليحة من بطولة كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور،  أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج  شركةDS+.

مسلسل مليحة مليحة موعد عرض مليحة موعد عرض مسلسل مليحة موعد اعادة مسلسل مليحة قصة مسلسل مليحة أبطال مسلسل مليحة موعد عرض مسلسل دياب مسلسل ميرفت امين دياب قنوات عرض مليحة قنوات عرض مسلسل مليحة موعد مسلسل مليحة الحلقة الثانية عشر من مليحة مليحة الحلقة الثانية عشر مليحة الحلقة ١٢ الحلقة ١٢ من مسلسل مليحة الحلقة الثانية عشر من مسلسل مليحة مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل مليحة الحلقة 12.. منظمة سيناء العربية أبطال أرض الفيروز ودورهم في حرب أكتوبر

نجمة مسلسل مليحة لـ الرئيس السيسى: نشعر بأن الفلسطينى فرد من أفراد الأسرة المصرية

ناقد موسيقى: تتر مسلسل مليحة أزعج الإسرائيليين

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

إفطار الأسرة المصرية.. مائدة جامعة لكل أطياف المجتمع

أسطورة ضريح "حبس الوحش" في الفيوم.. مئات السيدات يتدحرجن أمامه لتحقيق مرادهن

كردون أمني وفريق بحث جنائي لكشف حادث مقتل شخص وإصابة 3 في دشنا

السجن المؤبد لقاتل جاره بسبب تربية كلاب فى العقار

قلبى حديد.. تفاصيل كلمة الرئيس السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

صور

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

محطة تل أبيب

المزيد

متظاهرون إسرائيليون يطالبون بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى

تقرير أمريكي: توقعات إسرائيل الأمنية تزداد قتامة كلما طال أمد الحرب