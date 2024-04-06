مسلسل مليحة الحلقة الثانية عشر.. حياة أدهم في خطر

تم استدعاء المقدم أدهم "دياب" للعمل بالعريش وهو المقر الذي حلم بالتواجد فيه للتصدي للعمليات الإرهابية، وقام بتوجيه كلمات تحفيزية إلى فرقته من بينها أنهم وهم ضباط الحدود هم الحائط الذي يحمي الدولة من الأخطار الخارجية.

كما أوصاهم أدهم بتنفيذ التعليمات، وكذلك اطلع على مستجدات الأوضاع في سيناء، وذلك بعدما كثرت عمليات التهريب، وايضًا بعد كثرة تواجد الوجوه الغريبة التي اتخذت من سيناء مسرحا لعملياتها، وهو الأمر الذي قد يعرض حياة دياب في عمله للخطر.

مسلسل مليحة ملخص الحلقة الحادية عشر

وكان قد ظهر الجد السيناوي الذي يغلب دوره الفنان سامي مغاوري خلال الحلقة الحادية عشر من مسلسل مليحة، وهو يقول لابنه أن عليه عند وصوله إلى مقر الكتيبة ١٠١ السؤال على الضابط أدهم الشاعر وإبلاغه أن أباه "الجدّ السيناوي" سيزوره اليوم هو وشيوخ القبائل.

كما قد ظهر ابن الشيخ السيناوي، وهو يقول لوالده أمه سيذهب إلى الكتيبة ١٠١، وذلك لأن لديه إخبارية حيث أن هناك سيارات مشبوهه.

مسلسل مليحة الحلقة 12

وخلال الحلقة الثانية عشر من مسلسل مليحة، والتي عرضت اليوم خاض الضابط أدهم عملية كبيرة للتصدي لتهريب شحنة كبيرة من السلاح تعبر من داخل سيناء من قبل بعض العصابات الإرهابية، واستطاع أن يحبطها، ليواصل عمله ولكنه عرض حياته للخطر من أجل الحفاظ على سلامة وأمن البلاد.

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة من بطولة كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+.