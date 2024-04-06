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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل مليحة تفاصيل الحلقة 12.. حدوث خلافات بين أمير المصري وخطيبته فريدة

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

شهدت الحلقة 12 من  مسلسل مليحة أحداثا مهمة تدور حول استمرار أمير المصري في التفكير والتحضير لأوراق الهجرة على الرغم من رفض أسرته وخطيبته.

مسلسل مليحة أحداث الحلقة 12 

وخلال أحداث الحلقة 12 من مسلسل مليحة، حدث خلافات بين أمير المصري، وخطيبته فريدة، بسبب إصراره على الهجرة، حيث قام بتجهيز أوراقه بعد أن كان الأمر مجرد فكرة.

فيما أخبرت فريدة خلال الحلقة 12 من مسلسل مليحة، الأسرة بما يخفيه علي فأصيبوا بذهول، واعترض والد فريدة وأخبره بأنه في حالة إصراره على رأيه فلن تسافر معه فريدة.

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وخلال الحلقة 12 من مسلسل مليحة، أوضح أمير المصري أنه مضطر للسفر، حيث لا يجد راحته في مصر ولا يحصل على راتب كاف من عمله كطبيب أسنان يكفيه لفتح بيت جديد وتأسيس أسرة، لذا يضطر أن يخصص جزءا من وقته لإعطاء دورس خصوصية في للأطفال في مادة الإنجليزية.

من جانبها، قامت ميرفت أمين بنصيحة نجلها بأن أموره أفضل من غيره، وهناك أشياء أخرى يجب أن يضعها في عين الاعتبار، بينما حزنت نوال المصابة بالسرطان لسفره وتعلق مصير ابنتها فريدة به في وقت هي في أشد الحاجة لوجود أبنائها بجانبها.

مسلسل مليحة موعد عرض الحلقة 13

يعرض مسلسل مليحة الحلقة الثالثة عشرة على قناة cbc الساعة 6:5، والإعادة الساعة 9:45 مساء.

كذلك موعد عرض مليحة الحلقة 13 على قناة الحياة فهي في الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 5:15 صباحًا.

وموعد عرض الحلقة 13 من المسلسل على قناة أون في الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

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إلى جانب ذلك يعرض مسلسل الفنانة ميرفت أمين مليحة عبر منصة WATCH IT، بدءًا من الساعة 6:05 مع قرب أذان المغرب.

قصة مسلسل مليحة

قصة مليحة حول الفتاة الفلسطينية التي تحمل الاسم ذاته، والتي هاجرت مع أسرتها منذ أن كانت طفلة إلى ليبيا بعد الانتفاضة الثانية، وعملت فيها كممرضة، كما تعرضت فيها وأسرتها إلى عمليات إرهابية أفقدتها جزءًا من عائلتها، وقررت العودة مرة أخرى إلى ديارها في فلسطين، وخلال رحلتها من ليبيا إلى فلسطين تلتقى بالضابط المصري أدهم، ويحدث بينهما الكثير من الأمور ولا يعرف هل سيرتبطان ببعضهما أم لا.

أبطال مسلسل مليحة

مليحة بطولة ميرفت أمين ودياب والفنان أمير المصري، وكل من الفنانين علي الطيب وسيرين خاص وأشرف زكي، وهو من إنتاج شركة D S+، وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة.

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