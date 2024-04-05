الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ناقد موسيقى: تتر مسلسل مليحة أزعج الإسرائيليين

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

كشف أحمد السماحي الناقد الموسيقى، عن أن العام الحالي كان مليئا بالمسلسلات، وكان بها عدد كبير من التترات، موضحا أن هناك تترات رائعة وعظيمة منها تتر مسلسل الحشاشين، الذي قدم تترا عبقريا، وكان من التترات المميزة التي ستظل عالقة في الأذهان فترة كبيرة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامية هدير أبو زيد، أن تتر عزيز الشافعي في "جودر" عظيم، وهو من المؤلفات الموسيقية التي ستظل فترة كبيرة، مضيفا أن شادي مؤنس قدم استعراضات رائعة في العمل بخلاف الموسيقى التصويرية.

ولفت إلى أن من الموسيقيين المهمين خالد حماد قدم تترات أهمها "عتبات البهجة"، مشيرا إلى أن تتر "مليحة" للفنانة أصالة، أزعج الإسرائيليين، وهو لأول مرة تتر مسلسل يزعج إسرائيل التي شنت حملة شعواء وهجوم شرس على تتر مليحة، وحاولوا حذه من منصات التواصل الاجتماعي، وتحاول حذه من اليوتيوب، فهذا التتر صفعة في وجهة إسرائيل.

هدير أبو زيد التاسعة

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