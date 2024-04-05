مصطفى عمار: دعم آمال الشباب على رأس أولويات الرئيس السيسي منذ ولايته الأولى

قال مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه السلطة فى 2014 وهو يضع على عاتقه الاهتمام بقطاع الشباب، موضحا أن الرئيس فى 2016 أطلق عام الشباب وتقدم الدعم لهم.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامية هدير أبو زيد، أن إيمان الرئيس السيسى بالشباب ودعمهم ظهر فى 2016 تم تخصيص مشروع الإسكان الاجتماعى للشباب وتخصيص نسبة من الأراضى للشباب فى مشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان.

ولفت إلى أنه تم إعلان البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب فى عام 2016، والذى توسع وضم نواب المحافظين والوزراء، مؤكدا أن مصر دائما ما كانت تعانى من وجود خبرات أو قيادات يتم ترشحيها للأماكن، وأن نأتى بشباب ونمنحهم دورات تدريبية ونصنع منهم قادة للرأى والقرار والمستقبل ويتم توزيعهم على أماكن ذات مسؤولية ويتم تفعيلهم ومشاركتهم فى اتخاذ القرار.

وأشار رئيس تحرير جريدة الوطن، إلى أنه بعد مرور 10 سنوات من الممارسة الفعلية للأدوار التى تم تكليفهم بها وثقلهم بدورات تدريبية وخبرات كبيرة، ينعكس على أداؤهم الوظيفى والحكومى.