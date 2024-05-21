عاجل| معدية أبوغالب.. تفاصيل مأساوية وحقيقة صادمة كشفتها التحقيقات

حادث مأساوي استيقظ عليه المصريون، اليوم الثلاثاء، 21/5/2024، عندما غرق ميكروباص من فوق معدية أبوغالب بمحافظة الجيزة، ليحصد أرواح 15 فتاة تتراوح أعمارهن بين 14 و17 عامًا.

تفاصيل الحادث

انطلق الميكروباص حاملًا على متنه 26 راكبًا، من قرية أبوغالب متجهًا إلى مدينة الديرب، وأثناء عبوره المعدية، حدثت مشادة كلامية بين سائق الميكروباص وسائق آخر، نزل على إثرها السائق من الميكروباص دون أن يسحب فرامل اليد، ليتشاجر مع زميله، ما أدى إلى انزلاق الميكروباص وسقوطه في نهر النيل.

الضحايا

لقيت 15 فتاة حتفهن غرقًا في الحادث، بينما نجا 11 شخصًا، منهم السائق و3 أطفال، وقد تم التعرف على أسماء الضحايا ومن بينهن:

ريم سامي، آية محمد فتحي، نورهان محمد فتحي، حبيبة السيد، أسماء محمد السيد، منى أشرف، فاطمة أشرف، آية محمد رجب، شهد محمد رجب، أسماء محمد رجب، رغدة محمد رجب، آية أحمد عاطف، مروة أحمد عاطف، نورهان أحمد عاطف.

الفاعل وعقوبته

وجهت جهات التحقيق لسائق الميكروباص تهم القتل غير المتعمد والإهمال الجسيم، وقد تم حبسه احتياطيًا على ذمة القضية، ولا تزال التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات الحادث بشكل دقيق وتحديد المسئوليات.

التعويضات

وأعلنت الحكومة عن تقديم تعويضات مالية لذوي ضحايا حادث معدية أبوغالب، كما تكفلت بتكاليف علاج المصابين، وقد طالب أهالي الضحايا بتعويضات أكبر وبتحقيق عادل ينصف بناتهم.

حسن شحاتة وزير العمل، وجه بصرف 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و20 ألف جنيه لكل مصاب من بند الحوادث.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، بسرعة التحرك والوجود الفوري لفرق الإغاثة، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي.

حقيقة صادمة تكشفها التحقيقات

وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية في الجيزة عن تفاصيل الحادث، حيث أظهرت التحريات أن "خلافًا حادًا" نشب بين سائق الميكروباص المنكوب وسائق آخر على المعدية أثناء محاولة عبور نهر النيل.

وحسب التحقيقات، فقد تطور الخلاف إلى مشاجرة دفع على إثرها سائق الميكروباص إلى النزول من مركبته دون "شد الفرامل"، ونتيجة لذلك، انحرف الميكروباص عن مساره وسقط في مياه النيل، بينما كان على متنه 16 فتاة.

وأوضحت التحقيقات أن باقي الركاب كانوا قد خرجوا من الميكروباص للانتظار على ضفة النيل الأخرى، بينما بقيت فقط الفتيات بداخله.

وتمّ انتشال جثامين جميع الفتيات الغرقى، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الواقعة بشكل كامل وتحديد المسئوليات.