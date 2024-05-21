فريق غواصين من 5 محافظات للبحث عن ضحايا معدية أبو غالب

أعلن الكابتن ايهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير، أنه تم الدفع بغواصين من 5 محافظات للبحث عن الفتيات الغرقى ضحايا ميكروباص معدية أبو غالب وفي طريقهم لمكان الحادث.

وكشفت مصادر طبية عن ارتفاع عدد ضحايا ميكروباص معدية أبو غالب إلى 6 جثث وجاري البحث عن آخرين في محيط الحادث.

نقل 3 مصابين للمستشفى

وأوضح المصدر الطبي، أنه تم نقل 3 مصابين إلى المستشفى والتعامل مع 6 حالات في مكان الحادث ونقل 6 جثامين إلى مستشفى وردان.

وكانت سقطت سيارة ميكروباص تقل مجموعة من الركاب، في المياه، من على متن معدية أبوغالب، التي تقل السيارات والمواطنين المتنقلين بين محافظتي المنوفية والجيزة، اليوم الثلاثاء.

استغاثات

واستغاث العديد من المواطنين عبر العديد من الجروبات على مواقع التواصل الاجتماعي لإنقاذ السيارة ومن بداخلها من ركاب.

ووصلت على الفور قوات الإنقاذ النهري إلى موقع سقوط السيارة، وجارٍ التعامل في محاولة لإنقاذ الركاب.

التحريات

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن التفاصيل الكاملة لحادث غرق معدية في نهر النيل بمنطقة أبو غالب بمركز منشأة القناطر بالجيزة، حيث نجحت قوات الإنقاذ النهري بمعاونة صيادين في انتشال جثامين 5 جثث من الغرقى، بينما يتم البحث حاليًا عن 11 فتاة مازالت مفقودة أسفل المياه.

الميكروباص كان يقل 26 فتاة من المنوفية

انتقل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إلى مسرح الحادث، وأفادت التحريات التي أجريت بقيادته، بأن الميكروباص كان يقل 26 فتاة قادمات من محافظة المنوفية للعمل في مزرعة بمنشأة القناطر وأثناء توقف الميكروباص أعلى المعدية خرجت منه 9 فتيات والسائق توقفوا على المعدية لحين العبور للبر الثاني بنهر النيل، ثم فوجئوا جميعًا بسقوط الميكروباص وبداخله 16 فتاة في نهر النيل.