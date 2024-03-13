محافظ المنوفية يوزع مساعدات مالية وعينية لـ421 حالة بـ1.7 مليون جنيه

سلَّم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، مساعدات مالية وعينية بمناسبة حلول شهر رمضان تضمنت مواد غذائية ولحوم وبطاطين لـ 104 حالات إنسانية من الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، لمساعدتهم على تلبية متطلبات حياتهم اليومية مراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية.

وفي ذات السياق، وجَّه المحافظ، بإرسال مساعدات مالية وعينية عاجلة لـ101 حالة من الأسر الأولى بالرعاية إلى منازلهم مراعاة لظروفهم الصحية الشديدة وتخفيف العبء عن كاهلهم (بتكلفة إجمالية ما يزيد عن 800 ألف جنيه)، مشيرًا إلى أنه يتم صرف تلك المساعدات وفقًا لأعمال لجنة المساعدات المشكلة لفحص الطلبات للوقوف على مدى أحقية تلك الحالات لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه خلال عشرة أيام، تم تنظيم لقائين من الحالات الإنسانية لـ 421 حالة بقيمة إجمالية تزيد عن مليون و700 ألف جنيه.

في بداية اللقاء، قدَّم محافظ المنوفية، التهنئة للجميع بشهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن المبادرة تعد من باب رد الجميل لهؤلاء البسطاء والمستحقين الذين وضعناهم نصب أعيننا منذ أن تولينا زمام المسئولية بالمحافظة بما يعطي دلالة أكيدة على أن تقديم تلك المساعدات لهو حق من حقوق هؤلاء علينا.

خلال اللقاء أجرى محافظ المنوفية، حوارًا مع الحالات للاستماع إلى مطالبهم، موجهًا الأجهزة المعنية بسرعة حلها فورًا كل في قطاعه، حيث كلَّف وكيل وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن تحويل 24 حالة مرضية بمستشفيات الجامعة وتلا وأشمون والتأمين الصحي والمخ والأعصاب والرمد لإجراء الفحوصات الطبية لهم.

فيما وجَّه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بتسهيل إجراءات صرف معاش "تكافل وكرامة" لـ11 حالة تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية، وكذا مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة المواليد لعدد 12 أسرة حتى يتمكنوا من صرف السلع التموينية المدعمة، وتكليف وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع 12 حالة لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية، كما أمر المحافظ بصرف كرسي متحرك لإحدى الحالات الإنسانية من ذوي الهمم.

وفي نهاية اللقاء، أعرب المواطنون عن سعادتهم البالغة لتلك اللفتة الإنسانية وحرص محافظ المنوفية واهتمامه بالاستماع إلى مطالبهم وتلبية احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.