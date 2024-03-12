الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصدر أمنى يكشف تفاصيل ممارسة عاطل البلطجة فى المنوفية

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والذي تضمن ممارسة أحد الأشخاص يحمل "سلاحا أبيض" أعمال البلطجة وترويع الأهالى بالمنوفية.

وبالفحص تبين أن الواقعة قديمة حدثت فى غضون شهر أغسطس 2023 حال وقوع مشاجرة بين طرف أول: (عاطل "له معلومات جنائية"، وزوجته) وطرف ثان: (3 أشخاص من جيرانهم) بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية، لخلافات جيرة بينهم.

وتم ضبط طرفى المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وأن المتهم المشار إليه "محبوس حاليًا على ذمة تلك الخلافات".

الأجهزة الأمنية سلاح أبيض أعمال البلطجة

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