الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة المتهمين بالشروع فى قتل شخص لسرقة سيارته بالقطامية للجنايات

حبس
حبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة 6 متهمين بالتعدي على شاب وإصابته بـ "كوريك" بغرض سرقة سيارته بمنطقة القطامية، لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين أقروا بارتكابهم الشروع فى قتل المجنى عليه بغرض سرقة سيارته.

تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، وسيدة) بأنه أثناء توقفهما بأحد الطرق بدائرة القسم بالسيارة "قيادة الأول- مُستأجــــرة" لإجرائه مكالمة هاتفية توقفت أمامهما سيارة "غير معلوم لديهما أرقام لوحاتها" ترجل منهـــا شخصين وطالبا قائد السيارة بـ "كوريك" لتغيير إطارات السيارة خاصتهما إلا أنه وعقــب انتهائهما وعودتهما لإعادته قام أحدهما بضربه باستخدام العصا الحديدية الخاصة "بالكوريك" مُحدثًا إصابتـــه بجرح بالرأس واستوليا على السيارة قيادته ولاذا بالفـرار.
بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص) وبحوزتهم (رخصة السيارة قيادة المجنى عليه)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقيامهم ببيع السيارة المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (عاطل، مقيم بالقليوبية) مقابل مبلغ مالى، تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالى وتم بإرشاده ضبط السيارة المُبلغ بسرقتها لدى عميله سيئ النية (مالك معرض سيارات، مقيم بذات العنوان) وتم ضبطه.

نيابة القاهرة الجديدة سرقة القطامية قسم شرطة القطامية الجنايات

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