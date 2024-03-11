اعترافات عصابة سرقة الشقق السكنية بالمرج

قررت نيابة المرج حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة الشقق السكنية بمنطقة المرج.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وأقر المتهمين أمام جهات التحقيق بارتكابهم وقائع سرقة الشقق السكنية، كما أقروا بأنهم يقوموا بمراقبة مالك الشقة أولا وعندما يتأكدوا من خلوها يتسلق أحدهم للدخول من نافذه المطبخ ليفتح باب الشقة لباقي المتهمين، ويحملوا المسروقات علي مركبة تروسيكل ملك أحدهم ثم يقوموا بإخفاء المسروقات بمنزل أحدهم.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة المرج من موظف يفيد بسرقة كل الاغراض الهامة بشقته وباجراء التحريات الأمنية اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.