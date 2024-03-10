الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الحبس سنة لمتهمين بسرقة محل هواتف محمولة بشيراتون

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنح النزهة برئاسة المستشار محمد السماحي، اليوم الأحد، معاقبة عاطل وعامل بالحبس سنة بتهمة سرقة محتويات محل هواتف محمول في منطقة شيراتون، حيث اعترف المتهمان بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المحال التجارية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل وعامل بحوزتهما عدد من الهواتف المحمولة وعبوات الهواتف الفارغة وجهاز لاب توب و11 ساعة ماركات مختلفة و2 سماعة لاسلكية و2 كوفر سماعة وعدد من مستلزمات الهواتف المحمولة.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقتهما من داخل محل للهواتف المحمولة بمنطقة الشيراتون بأسلوب كسر القفل، تم إحالة المتهمين إلى محكمة الجنح، والتي أصدرت حكمها السابق.

معاقبة حبس عاطلين سرقة محل محل هواتف محمول محل هواتف

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