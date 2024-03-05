الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أهالي زفتى يضبطون لص سرق حقيبة نقود من مندوب مبيعات

ضبط لص
ضبط لص

نجح الأهالي في مدينة زفتي بمحافظة الغربية، في ضبط لص سرق حقيبة نقود من داخل سيارة أثناء قيام السائق والمندوب بالبيع لأحد المحلات بمدينة زفتى.

تلقى العقيد شوقي منصور،  مأمور قسم شرطة زفتي، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث سرقة تمكن فيها الأهالي من ضبط اللص قبل وصول الشرطة، ووفقًا للتقارير، فإن اللص استغل غفلة السائق والمندوب خلال قيامهما بتوصيل طلبية لأحد المحلات قرب مجلس مدينة زفتي.

وعلى الفور، استغاث السائق والمندوب بالأهالي الذين كانوا قريبين من المكان، واستطاعوا الإمساك باللص واعتدوا عليه لتأديبه، وتم تحويله للعلاج في مستشفى زفتي العام، بينما تم تحرير محضر بالواقعة وتحويل السائق واللص للعرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

مدينة زفتي بمحافظة الغربية مأمور قسم شرطة زفتى شرطة النجدة لص خطف حقيبة النقود استغاث السائق والمندوب بالأهالي الإمساك باللص وتناوبوا في ضربه مدخل شارع يوسف الجندي أمام مجلس مدينة زفتي

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