اليوم.. انطلاق المؤتمر العلمي الدولي الثالث لـ"آداب طنطا" بشرم الشيخ

تنطلق اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثالث لكلية الآداب بجامعة طنطا بعنوان "مستقبل العلوم الإنسانية في الجمهورية الجديدة: تحديات ما بعد الرقمنة والذكاء الاصطناعي"، بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور ممدوح المصري، عميد كلية الآداب ورئيس المؤتمر.

أكد الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة أن المؤتمر العلمي الدولي الثالث لكلية الآداب، يأتي تماشيا مع الخطة الاستراتيجية التي تتبناها جامعة طنطا لتحقيق أهداف وركائز الجمهورية الجديدة، اتساقًا مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

أضاف الدكتور ممدوح المصري، عميد كلية الآداب ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يشارك فيه أكثر من 66 باحثًا من الجامعات المصرية والعربية، مثل دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والعراق، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى التأكيد على دور العلوم الإنسانية في "الجمهورية الجديدة" وما تواجهها من تحديات ما بعد الرقمنة والذكاء الاصطناعي سواء في العلوم الاجتماعية والنفسية واللغة والأدب والإعلام وتطبيقات الجيوماتكس والذكاء الاصطناعي، موضحًا أن المؤتمر يناقش 6 محاور أساسية تظهر دور العلوم الإنسانية في "الجمهورية الجديدة" تحديات ما بعد الرقمنة والذكاء الاصطناعي اتساقًا مع رؤية مصر 2030.

تجديد رخصة منح شهادتي الأيزو لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة طنطا

وعلي صعيد منفصل، أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، عن تجديد رخصة منح شهادتي الأيزو «2018: 21001» و«الأيزو 9001: 2015» لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة طنطا في إدارة المنظمات التعليمية ونظم إدارة الجودة التابع لشركة QME الدولية.

أشاد الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، بجهود الكلية في تحقيق النجاح والحصول على تجديد الاعتماد الأكاديمي، مؤكدًا أن تجديد الاعتماد يعد دليلا على تميز الخدمات التعلمية بالكلية، ومدى التزامها بتحقيق معايير وأسس المنظمات التعليمية وإدارة الجودة.

ضم الوفد المشكل من الشركة العربية للاستشارات الهندسية، الدكتورة منال درويش،الدكتورة منى الزناتي مراجعين خارجين وأعلن الوفد بعد الزيارة الميدانية لقطاعات الكلية، منح الكلية تجديد رخصة شهادة الأيزو «2018: 21001» و«الأيزو 9001: 2015، بحضور الدكتور نانسي الحفناوى القائم بأعمال عميد الكلية، الدكتورة أمنية البربرى القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أسامة غنيم القائم بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، الدكتورة صباح شرشور مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، وأمين الكلية.

من جهتها، تقدمت الدكتور نانسي الحفناوي، القائم بعمل عميد الكلية، عقب الزيارة وتوصية اللجنة بالمنح، بخالص الشكر والتقدير لجميع منسوبي الكلية من وكلاء الكلية ومدير ونائب وحدة ضمان الجودة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأمين الكلية والإداريين والعاملين والأمن الإداري بالكلية على جهودهم المتواصلة للوصول لمعايير الاعتماد للمرة الثانية على التوالي.