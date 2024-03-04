مراكز محافظة الغربية تواصل المرحلة الثانية من أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات

نجحت رئاسة مركز ومدينة زفتي، في محافظة الغربية، في إيقاف 8 حالات تعدٍ وبناء مخالف على الأراضي خلال أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات، كما تمكنت الوحدة المحلية من منع محاولات بناء أدوار مخالفة في المدينة والقرى المجاورة للمركز.

وقاد المحاسب إبراهبم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي، بمحافظة الغربية، حملة موسعة لإزالة التعديات على الأملاك العامة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، والتي تأتي ضمن سلسلة من الحملات التي تنظمها الوحدات المحلية في محافظة الغربية بهدف القضاء على التعديات والتصدي للبناء المخالف.

وفي السياق ذاته، أعلنت محافظة الغربية عن إزالة ٣٣ حالة تعدي ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات في الغربية.

وتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في المرحلة الثانية لأعمال الموجه ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء.

واستكملت مراكز ومدن محافظة الغربية، سلسلة الحملات الناجحة التي تهدف إلى القضاء على التعديات والبناء المخالف في المراكز والمدن والقرى.

وقد حققت هذه الحملات نتائج إيجابية في المحافظة، وتعد هذه الحملات المتتالية جزءًا من الجهود الواسعة لحماية الأراضي الزراعية ومكافحة التعديات، خلال المرحلة الثانية لأعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على الأملاك العامة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

وأسفرت الحملات عن إزالة ١٣ حالات بناء مخالف على مساحة ٤٠٠م٢ و٣ حالات تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة ٢ قيراط و١٣ سهم وإزالة ٩ حالات تعدي على الاراضي الزراعية الخاصة على مساحة ١٢٧٦م٢ كما تمكنت الوحدات المحلية من إزالة ٧ حالات متغيرات مكانية غير قانونية ومخالفة بناء.

وشدد محافظ الغربية على استمرار اعمال الموجه ٢٢ بكل شده وحزم والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.