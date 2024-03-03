محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لرفع الإشغالات من شوارع المحلة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الحملة المكبرة لإزالة ورفع الإشغالات من شوارع حي ثان المحلة، وذلك بالاشتراك مع شرطة المرافق.



وشدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على استمرار تكثيف الحملات الدورية المفاجئة لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء والمدن لإعادة الانضباط لشوارع عروس الدلتا مشيرا الى ان هذه الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الاشغالات وإعادة الوجه الحضاري للشوارع، والقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع لتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



جاء ذلك خلال متابعته للحملة المكبرة التي قام بها العميد عبد القادر رزق خليل مديرشرطة المرافق بالغربية والمحاسب احمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة لإزالة كافة الاشغالات بحي ثان المحلة الكبرى.

واستهدفت الحملة منطقة ميدان الشون،شارع العباسي الجديد، شارع العباسي القديم، شارع سكة طنطا،شارع سكة زفتى،شارع الإنتاج، شارع السبع بنات،شارع البحر، الكوبري السفلي.

تحرير 25 محضر اشغال طريق للمخالفين بالطريق العام ورفع 322 حالة أشغال بشوارع حي ثان المحلة

وأسفرت الحملة عن تحرير25 محضراشغال طريق للمخالفين بالطريق العام ورفع 322 حالة أشغال طريق،ازالة 9 عربات يد خشبية خاصه بالباعة الجائلين، ازالة 38 فرش ملابس، 7 مانيكان، 9 حاجز خرسانة وطوب على الأرض يعوق الحركة المرورية، 16 حاجز حديد على الأرض يعوق حركة المرور،3 ميزان حديد بالطريق العام، 3 ميزان حساس بالطريق العام، 23 وتند قماش وترك، 12 اعلان خشب، 6استند،3 فاترينة خشب، 38 شمسية، 12 فحامة، 44 كرسي بلاستيك، 37 طاوله، 35 عرق خشب

وأكد محافظ الغربية على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الاشغالات وتكثيف الحملات لمنع الاشغالات التي تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

الحملة المكبرة لرفع الإشغالات من شوارع المحلة

الحملة المكبرة لرفع الإشغالات من شوارع المحلة

الحملة المكبرة لرفع الإشغالات من شوارع المحلة